Alanyaspor - Başakşehir: 0-0
Süper Lig 10. hafta maçında lider Aytemiz Alanyaspor ile son haftaların formda takımı Medipol Başakşehir sahasında golsüz berabere kaldı.
Bu sonuçla Alanyaspor 18 puanda, Başakşehir ise 15 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un sol çaprazda kazandığı serbest vuruşta, topun başına Bakasetas geçti. Bu futbolcunun ortasında, kafalardan seken meşin yuvarlağı Medipol Başakşehir savunması uzaklaştırdı.
26. dakikada Junior Fernandes'in pasında topla buluşan Ceyhun Gülselam, bekletmeden meşin yuvarlağı Bakasetas'a çıkardı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda top farklı şekilde dışarı çıktı.
28. dakikada sol kanattan korner kullanan Bakasetas, topu arka direğe çıkardı. Junior Fernandes'in kafa vuruşunda kaleye yönelen meşin yuvarlağı Medipol Başakşehirli Azubuike uzaklaştırdı.
42. dakikada Aytemiz Alanyaspor, önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Ceyhun Gülselam'ın pasında topla buluşan Junior Fernandes, Skrtel'i şık bir hareketle geçip, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun müsait durumdaki vuruşunda kaleci Mert Günok topu kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçı 0-0 berabere bitti.
52. dakikada soldan Nsakala'nın ceza sahası içine ortası sonrası Bakasetas'ın kontrol ettikten sonra vuruşunda, top auta gitti.
66. dakikada soldan Robinho'nun ceza sahasına yaptığı ortada, arka direkte Visca'nın şutu sonrası kaleci Marafona meşin yuvarlağı kornere çeldi.
78. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca'nın rakip oyuncuyu geçtikten sonra uzak köşeye şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
80. dakikada Nsakala'nın solda ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşunda, top üst direğe de çarparak auta gitti.
90. dakikada Bammou'nun soldan çizgiye inerek yaptığı ortada, müsait durumdaki Salih Uçan'ın kale önündeki kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak üsten auta çıktı.
Müsabaka 0-0 beraberlikle tamamlandı.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Tzavellas, Siopis, Onur Bulut (Dk. 63 Djalma Campos), Ceyhun Gülselam (Dk. 84 Salih Uçan), Efecan Karaca, Bakasetas, Junior Fernandes (Dk. 75 Bammou), Cisse
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike (Dk. 89 Demba Ba), İrfan Can Kahveci (Dk. 17. Robinho), Visca, Elia (Dk. 60 Berkay Özcan), Crivelli
Sarı kartlar: Dk. 45 Nsakala (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 53 Crivelli (Medipol Başakşehir)
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