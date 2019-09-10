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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
10.09.2019 - 14:46, Son Güncelleme:

Alanyaspor, Aytemiz ile yeniden sözleşme imzaladı

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Alanyaspor, Aytemiz ile yeniden sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, 3 yıldır isim sponsoru olan Aytemiz ile yeniden anlaştı.

Anlaşmaya göre, Alanyaspor 2019-2020 Cemal Usta Sezonu'nda da 'Aytemiz Alanyaspor' adıyla Süper Lig'de mücadelesine devam edecek.

Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, her zaman spor ve sporcuyu destekleyen bir anlayışla hareket ettiklerini söyledi.

Aytemiz olarak geliştirdikleri yenilikçi hizmetlerle sektörün en dinamik markalarından biri olduklarını belirten Eke, "Alanyaspor da Süper Lig'e yükselmesinden bu yana aynı kararlılıkla performansını artırarak oyuna devam ediyor.

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Aytemiz ve Alanyaspor beraberliğinde 3 yıldır güzel bir sinerji oluşturduğumuzu düşünüyoruz ve desteğimize bu yıl da devam ediyoruz. Şirketimiz ve Alanyaspor yönetimi tarafından imzalanan iş birliğiyle takımın adı bu sezon boyunca da 'Aytemiz Alanyaspor' olarak anılacak. Aytemiz Alanyaspor'un Süper Lig'deki başarısının artarak devam edeceğine canıgönülden inanıyoruz" dedi.

Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu da "Türkiye'nin güçlü ve büyüyen akaryakıt firması olan Aytemiz ile iş birliğimizin 4'üncü yılına giriyoruz. Bu iş birliğinden aldığımız kuvvetle yeni sezonda da başarılı işlere imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Bu anlaşmada emeği geçenlere ve firma yetkililerine ayrıca teşekkür ederim. Her iki taraf için de hayırlı olsun" diye konuştu.

AYTEMİZ HAKKINDA

Halen 574 lisanslı, 600'e yakın sözleşmeli istasyona sahip olan Aytemiz, yurt çapında akaryakıt dağıtımı ve bayilik oluşturma faaliyetlerini artan bir büyüme ivmesiyle sürdürüyor. Bugün itibarıyla Türkiye'nin tüm bölgelerinde 10 ikmal noktası ve 220 bin metreküp depolama kapasitesiyle önemli bir altyapıya sahip olan Aytemiz, yaptığı operasyonel iyileştirmelerle hizmet standardını her geçen gün yukarıya taşıyarak, sürekli müşteri memnuniyeti ilkesiyle tüketicilere hizmet vermeye devam ediyor.

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Alanyaspor, Aytemiz ile yeniden sözleşme imzaladı

 

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