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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.01.2019 - 22:07, Son Güncelleme:

Alanyaspor, Ankara'dan 3 puanla döndü

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Alanyaspor, Ankara'dan 3 puanla döndü

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında MKE Ankaragücü sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor’a 2-0 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında MKE Ankaragücü sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor’a 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar:

2. dakikada Hakem, Erdem Özgenç’e altıpas üzerinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle sarı kart gösterdi. Hakemin VAR’a başvurması sonucu Aytemiz Alanyaspor lehine penaltı kararı çıktı. 

5. dakikada penaltı için topun başına geçen Campos, düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 0-1 

23. dakikada Erdem’in sağ kanattan yaptığı orta Aytemiz Alanyaspor savunma oyuncusu tarafından uzaklaştırıldı. 

34. dakikada Efecan’ın ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği şutta top direğin az farkla uzağından auta gitti. 

37. dakikada ceza sahasının hemen dışında topla buluşan İlhan Parlak’ın kaleyi karşısına aldığı anda çektiği şutu kaleci Haydar rahatlıkla kurtardı. 

48. dakikada ceza sahasına sağ çaprazdan giren Faty’nin şutunda top direğin az farkla üzerinden geçti ve auta gitti.

55. dakikada MKE Ankaragücü’nde Faty’nin çıkarken kaptırdığı top sonrasında hızlı gelişen atakla Efecan’ın asisti sonucu farkı ikiye çıkaran golü Cisse attı. 0-2

62. dakikada Kenan’ın caza sahasında Moulin’e pası sonucu pozisyona giren MKE Ankaragücü takımı savunmadan dönen top sonrasında korner vuruşu kazandı. Moulin’in tehlikeli ortasına iyi yükselen İlhan Parlak’ın kafa vuruşunda top kale çizgisine teyit geçti.

84. dakikada İlhan Parlak’ın attığı gol, hakemin VAR’a başvurması sonucu iptal oldu.

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