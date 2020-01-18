Alanyaspor 5-1 Kayserispor

Süper Lig 18. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi. Alanyaspor, sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 5-1 mağlup etti.

Stat: Bahçeşehir Okulları



Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen



Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Caulker, Tzavellas, Baiano (Dk. 68 Onur Bulut), Salih Uçan (Dk.78 Ceyhun Gülselam), Siopis, Bakasetas (Dk. 68 Junior Fernandes), Efecan Karaca, Campos, Cisse

Hes Kablo Kayserispor: İsmail Çipe, Mert Kula, Yasir Subaşı, Djedje, Aksel Aktaş (Dk. 65 Campanharo), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 65 Henrique), Rienstra, Kvrzic, Enver Cenk Şahin (Dk. 80 Emre Demir), Situm, Mesanovic

Goller: Dk. 38 Tzavellas, Dk. 59 Bakasetas, Dk. 62 Cisse, Dk. 84 ve 90+2 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 87 Henrique (Hes Kablo Kayserispor)

Kırmızı kart: Dk. 45+2 Kvrzic (Hes Kablo Kayserispor)



Sarı kart: Dk. 45 Hasan Hüseyin Acar, Dk. 55 Djedje (Hes Kablo Kayserispor)

Alanyaspor bu galibiyetin ardından üst üste 3. galibiyetini aldı ve puanını 32'ye çıkarttı. Kayserispor ise üst üste 4. yenilgisini aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Hasan Hüseyin’in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Mario Situm’un şutu yandan auta çıktı.

16. dakikada Efecan’ın pasında topu alan Papiss Cisse’nin ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

22. dakikada ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Mesanovic’in vuruşunda Marafona gole izin vermedi.

24. dakikada sol kanattan Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta Caulker'in kafasından seken topa Djalma Campos'un kafa vuruşunu kaleci çeldi.

38. dakikada sağ kanattan Salih Uçan’ın ortasında Bakasetas’ın kafayla indirdiği topla buluşan Tzavellas meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

45. dakikada Zoran Kvrzic, Salih Uçan'a yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart gördü. VAR’dan gelen uyarının ardından hakem Ali Palabıyık pozisyonu izleyip Kvrzivc’i direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

58. dakikada sol kanattan çizgeye inen Bakasetas, topu ceza sahası içine ortaladı. Campos'un bekletmeden vuruşunda kaleci İsmail Çipe meşin yuvarlağı kurtardı.

59. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Cisse'nin pasıyla sağdan hareketlenen Efecan Karaca'nın ortasında, Kayserispor savunmasından seken top Bakasetas'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun çok sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

62. dakikada Aytemiz Alanyaspor 3. golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca'nın içeriye gönderdiği topa Siopis sert bir vuruş yaparken, Cisse'nin ayak koyduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.

84. dakikada Campos'un uzun pasında meşin yuvarlağı kontrol eden Junior Fernandes, içeriye doğru hareket ederek şutunu çekti. Savunmanın müdahale etemediği top, kaleci İsmail Çipe'nin sağından kaleye gitti: 4-0.

88. dakikada sol kanattan Emre Demir 'in kullandığı kornerde, Kayserisporlu futbolcu Mert Kula kafayla topu içeri çevirdi. Henrique, önüne düşen meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-1.

90+2. dakikada Alanyaspor'da Junior Fernandes, kendisinin 2. takımının ise 5. golüne imza attı. Junior Fernandes, Kayserispor defansına yaptığı baskıda topu kaptı ve ardından plase bir vuruşla maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti: 5-1.

Karşılama Aytemiz Alanyaspor'un 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!