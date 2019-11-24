Alanyaspor 0-1 Göztepe
Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor, evinde Göztepe'yi ağırladı. İzmir ekibi sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.
Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda Göztepe 68. dakikada Castro'nun golüyle 1-0 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca Sarı-Kırmızılı ekip sahadan galibiyetle ayrıldı.
Maçın önemli dakikaları
8. dakikada Göztepe yarı sahasında topla buluşan Bakasetas'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Beto uzanarak topu çıkardı. Daha sonra Göztepe defansı topu uzaklaştırdı.
42. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın ortasında Cisse topu kontrol ettikten sonra sağ çaprazdan kaleye şutunu çekti. Göztepe kalecisi Beto, topu çıkardı.
44. dakikada sağ kanatta Gassama, topu Serdar Gürler'e gönderdi. Serdar Gürler'in bekletmeden ceza sahasına doğru ortaladığı topu Castro kafayla kaleye göndermek istedi. Ancak Alanyasporlu oyunculara çarpan top, ceza sahası dışına çıktı.
Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
61. dakikada Efecan Karaca'nın orta alanda başlattığı atakta Cisse, ceza sahası içinde topla buluştu. Topu kontrol eden Cisse'nin çektiği şutta, kaleci Beto topu kontrol etti.
68. dakikada Göztepe golü buldu. Aytemiz Alanyaspor ceza sahasına kalabalık gelen Göztepe ekibinden Jerome'nin ceza sahası içinde çektiği şutta, kaleci Marafona topu çıkardı. Alanyasporlu futbolcular meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Ancak Halil Akbunar'ın pasıyla ceza sahası yayı içinde topla buluşan Castro'nun vuruşunda, top filelerle buluştu: 0-1.
86. dakikada sol kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Kaan Kanak'ın ceza sahası içine doğru ortaladığı topa Caulker ayak koydu. Kaleci Beto, topu rahatlıkla kontrol etti.
90 3. dakikada Bakasetas'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Caulker'in kafayla aşırttığı topa Cisse vurdu, kaleci Beto meşin yuvarlağı çıkardı.
Karşılaşmayı Göztepe 1-0 kazandı.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Volkan Bayarslan, Bahtiyar Birinci, Yusuf Bozdoğan
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Caulker, Tzavellas, Kaan Kanak, Baiano, Siopis, Ceyhun Gülselam (Dk. 72 Musa Çağıran), Efecan Karaca, Bakasetas, Djalma Campos (Dk. 63 Yacine Bammou), Cisse
Göztepe: Beto, Gassama, Wallace, Titi, Berkan Emir, Mossoro (Dk. 63 Nopoleoni), Soner Aydoğdu, Halil Akbunar (Dk. 77 Yalçın Kayan), Serdar Gürler, Castro (Dk. 90 Borges), Jerome
Gol: Dk. 68 Castro (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 34 Siopis, Dk. 35 Ceyhun Gülselam, Dk. 83 Baiano (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 45 1 Soner Aydoğdu (Göztepe)
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