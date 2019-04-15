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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
15.04.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

Alanya'nın genç futbolcusu korkuttu! Dili boğazına kaçtı...

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Süper Lig U-21 takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Alanyaspor'un 19 yaşındaki savunma oyuncusu Hamza Özdemir ikili mücadele sırasında bir anda yere yığıldı. Sahaya giren sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasına hastaneye kaldırılan genç futbolcunun dilinin boğazına kaçarak nefessiz kaldığı ifade edildi.

U-21 Süper Lig'in 28'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Evkur Yeni Malatyaspor maçı saat 12.00'da Nurettin Soykan Tesisleri'nde ki sahada başladı. 1-1 eşitlikle sonuçlanan mücadelenin 60'ıncı dakikasında ikili mücadele sırasında bir anda nefesi kesilen Alanyaspor'lu Hamza Özdemir(19), bir anda hareketsiz şekilde kalarak yere yığıldı.

Hakemin oyunu durdurmasıyla birlikte sahada hazır bekleyen sağlık ekipleri hızla oyun alanına girerek yerde hareketsiz yatan oyuncuya müdahalede bulundu.

Dilinin boğazına kaçtığı öğrenilen genç oyuncu ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen ve bu sezon profesyonel olarak futbol hayatına giren savunma oyuncusu, oynadığı 14 maçta 4 gol attı.

Yeni Malatyaspor - Alanyaspor: 1-1
Yeni Malatyaspor - Alanyaspor: 1-1

Alanyanın genç futbolcusu korkuttu Dili boğazına kaçtı...

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