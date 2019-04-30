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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
DHA
30.04.2019 - 17:15, Son Güncelleme:

Alanya’da yasa dışı bahis operasyonu! 40 gözaltı...

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Alanya’da yasa dışı bahis operasyonu! 40 gözaltı...

Antalya’nın Alanya ilçesinde yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen 40 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ’Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ ve ’suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ yönündeki ihbar üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla çalışma başlattı.

Polis ekiplerince dün saat 05.45’te, haklarında yakalama kararı çıkarılan 40 kişi için belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Eş zamanlı yapılan şok baskınlarda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun Alanya’daki en büyük yasa dışı bahis operasyonu olduğu belirtildi.

Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda tabanca ve buna ait 15 fişek, 2 kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 5 fişek, çok sayıda cep telefonu, dizüstü bilgisayarlar, yüklü miktarda para, yasa dışı bahisle ilgili not defteri, mağdurlara ait çok sayıda senet, yasa dışı bahis sitelerine girmede kullanılan kartlar ele geçirildi.

KOM ekiplerince malzemelere el konulurken zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Yasal bahis oynamak için buraya tıklayın!

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