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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Mehmet ÇINAR ANTALYA (DHA)
12.11.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

Alanya'da tarihi gün! Josef Sural adına yaptırılan çocuk parkı açıldı...

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Alanyaspor'un Kayseri deplasman maçı dönüşünde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Çek futbolcu Josef Sural adına Alanya Belediyesi'nce yaptırılan çocuk parkının açılışı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla yapıldı.

Cikcilli Mahallesi'nde yapılan Josef Sural Çocuk Parkı'nın açılışına, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyasporlu futbolcular ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkçe, İngilizce ve Çekçe 'Seni Unutmayacağız', 'Kalbimizdesin' yazılı pankartların da olduğu törende, Bakan Çavuşoğlu ve protokol üyeleri tarafından Josef Sural'ın çocuk parkı içinde yapılan ve üzeri Alanyaspor bayrağıyla örtülü heykeli de açıldı.

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e park için teşekkür eden, göreve geldiği günden beri 130 park inşa ettiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, Çok anlamlı bir açılış töreni, neden Alanyasporumuzun çok kıymetli futbolcusu Josef Sural bir deplasman maçından dönerken, Alanya'ya girerken bir trafik kazası geçirdi ve vefat etti. Hepimiz çok üzüldük gerçekten, tüm dünya, tüm Türkiye üzüldü. Ve bu oyuncuyu unutmayacağını Alanyaspor başkanı ve yönetimi o gün söylemişti. Alanyaspor'da çok acı bir tören düzenledik ve sonra naaşını memleketine gönderdik. Eşi ve çocuğunu da bizzat oraya götürdük, teslim ettik. Bize, Türk milletine yakışan bir şekilde üzerimize düşen görevi yerine getirdik dedi.

Alanyada tarihi gün Josef Sural adına yaptırılan çocuk parkı açıldı...

JOSEF SURAL'I UNUTTURMAYACAĞIZ

Türk milletinin vefalı olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, Bu vefasını yerine şimdi Alanyamız getiriyor. Bu parka Josef Sural'ın adının verilmesi çok anlamlıdır. Burada oynayan tüm çocuklar, aileleriyle beraber her zaman Josef Sural'ın kim olduğunu merak edecek, soracak ve söz verdiğimiz gibi Josef Sural'ı unutturmayacağız, bizler de unutmayacağız. Belediye başkanımıza da bu parkı inşa edip ve adını Josef Sural verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu davranış örnek ve Alanya'ya ve Alanyaspor'a yakışan bir davranış. Bugün gururla her yerde Alanyasporumuzun Türk futbolu ve sporu için bir model olması gerektiğini anlatıyorum. Çünkü Alanya seyircisi centilmendir, gelen her takıma, taraftara saygı duyuyor. Bunun da örnek olması gerekiyor diye konuştu.

TÜRKİYE'DE IRKÇILIK YOKTUR'

Bunu sadece Alanyaspor'la sınırlı tutmamak gerektiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, Bugün dünya sporuna baktığımız zaman sporcuların, özellikle de farklı renklerden olan sporcuların en çok şikayet ettiği şey nedir Irkçılık. Bugün hepimiz ırkçılıktan şikayetçiyiz. Irkçılığın çeşitli boyutları var. Ama artık ırkçılık spor sahalarına kadar inmeye başladı. Özellikle Afrika kökenli sporculara yönelik ırkçı saldırıları görüyoruz. Yeni Malatyasporumuzun kalecisini de biliyorsunuz. Avrupa kupalarında bir deplasman maçında ırkçı saldırıya, tacize maruz kaldı. Oysa bizim ülkemizde ırkçılık yoktur. Ve farklı dinlerden, ırklardan ve renklerden sporcular o yüzden Türkiye'de spor yapmaktan, takımlarımızda oynamaktan çok memnun. İşte bizim milletimize, inancımıza yakışan budur dedi.

ASKER SELAMI VERDİ DİYE LİNÇ EDİLİYORLAR

Yine farklı inançlardan sporcuların Türkiye'de takımlarda oynarken kendi inancı doğrultusunda sevinç gösterilerinde bulunabildiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu Hiç kimsenin de buna itirazı olmaz, yoktur ve hepimiz de buna saygı duyuyoruz. O futbolcuyu öyle kabul ediyoruz. Ama şimdi Avrupa'da, özellikle batıda bizim sporcularımız, futbolcularımız, güreşçilerimiz veya spor dallarındaki gençlerimiz, en son Yunanistan'da iki hentbolcumuz asker selamı verdi diye linç ediliyor. Almanya, asker selamı verdi diye, Cumhurbaşkanımızla geçen sene görüştüler diye sporculara yaptıkları baskıyı, tacizi en üst düzeyde, devlet düzeyinde gördük ve bundan utanç duyduk. Gerçekten de utanç duyulacak bir durumdur ve sporun da içine siyaseti nasıl karıştırdıklarını görüyoruz. Bunları görünce de milletimizle ve sporseverlerimizle bir kere daha gurur duyuyoruz.

Geleceğin teminatı çocukların bu parkta güven ve huzurla oynayacağını belirten Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise Bu parkta, üzücü bir şekilde aramızdan ayrılmış olan ve acısını hala içimizde hissettiğimiz Josef Sural'ın adını yaşatacağız. Alanyaspor kentimizin en önemli ortak değerlerindendir. Alanya Belediyesi olarak Alanyasporumuza her zaman destek vermeye ve yanında olmaya devam edeceğiz dedi.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Josef Sural'ın ölümüne tüm dünyanın üzüldüğünü belirterek, Alanya Belediyesi'nin bir parka Josef Sural ismini vermesinin çok anlamlı bir davranış olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, Josef Sural'ın eşinin ise bebeğinin rahatsızlığı nedeniyle açılışa katılamadığını kaydetti.

Alanyada tarihi gün Josef Sural adına yaptırılan çocuk parkı açıldı...

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