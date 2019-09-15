Alanya kilidini Max Kruse çözecek
Fenerbahçe’de milli takım arası sonrası teknik heyet ve futbolcular tamamen Alanyaspor maçına odaklandı. Teknik direktör Ersun Yanal, oyuncularıyla yaptığı toplantılarda rakiplerinin güçlü ve zayıf yönlerini anlatıyor.
Ligde ilk 3 maçı kayıpsız geçen Alanya’yı yenerek tekrar liderliğe yükselmenin diğer takımlara karşı psikolojik üstünlük getireceğini savunan Yanal, bu bakımdan alınacak bir galibiyetin çok değerli olacağını ifade etti.
Yardımcılarıyla birlikte Alanyaspor’un maçlarını izleyip analiz yapan Yanal, rakiplerinin temel zaafını savunma hattının arkasına atılan derin toplar olarak belirledi.
Bu noktada Max Kruse’ye büyük iş düşeceğini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, Alman futbolcuya, “Trabzon maçında yaptığın gibi her fırsatta rakip defansın arkasına top atman gerekiyor” dedi.
Ersun Yanal’a göre, geçtiğimiz 3 haftada 8 gol atıp, 4 gol yiyen Alanyaspor’un en önemli hücum silahı, kanat akınları...
CISSE UYARISI
Akdeniz ekibinin kanatlarında görev yapan hızlı oyunculara dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Yanal, ligdeki 3 maçta da gol atmayı başaran Papis Cisse’nin ise bir an bile boş bırakılmaması gerektiğini anlattı.
Yanal’ın üzerinde durduğu bir başka nokta da Alanyasporlu futbolcuların duran top kullanma ve hava toplarındaki becerileri...
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