Alan transferinde mutlu son! Yarısı Gomis, yarısı Rodrigues...
Galatasaray, Alan’da nihayet mutlu sona ulaştı. Terim, hem santrfor hem sol kanat oynayan Alan’la Gomis ve Rodrigues’in boşluğunu doldurmayı hedefliyor.
Galatasaray, tam 1.5 aydır Çin’in Guangzhou Evergrande ekibinden almak için çabaladığı Alan Carvalho’da mutlu sona ulaştı.
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve idari menajer Şükrü Hanedar, Brezilyalı golcünün transferini bitirmek ve bir an önce İstanbul’a getirmek için pazartesi gecesi Dubai’ye gitti.
3 milyon Euro bedelle alınan Brezilyalı’ya ise bonuslar hariç yıllık 3.5 milyon Euro ve puan başına da 5 bin Euro ödenecek. Alan, 3.5 yıllık imza atacak. Sol kanatta da oynayabilen Alan, böylece Galatasaray’da hem Gomis’in hem de Garry Rodrigues’in boşluğunu doldurmak için de kullanılacak. Terim, hazır olursa Alan’ı Göztepe maçında oynatacak.
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