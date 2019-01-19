Alan Carvalho'dan Galatasaray'a mesaj
Alan Carvalho, kaleci antrenörü Claudio Taffarel aracılığıyla Galatasaray camiasına mesaj gönderdi.
Brezilyalı golcüyle anlaşan sarı kırmızılı yönetim, oyuncunun kulübüne de 3 milyon Euro’luk teklifte bulundu. Alan ise Taffarel ile konuşarak İstanbul ekibinin formasını giymek için sabırsızlandığını söyledi.
Forvet transferi konusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Alan Carvalho’nun transferi için önemli yol kat etti. Üç haftadan bu yana Brezilyalı futbolcunun transferi için uğraşan sarı kırmızılı kulübün yetkilileri, Guanghzou Evergrande’ye 3 milyon Euro’luk resmi teklif yaptı. Eğer Çin ekibi bu rakamı kabul ederse transfer gerçekleşecek. Zira G.Saray yönetimi Alan ve menajeriyle anlaşmış durumda. Kulüp, Alan ile yıllık 3.5 milyon Euro karşılığında el sıkışırken, Çin ekibinin bu bonservis teklifini kabul etmesi halinde camia ve taraftardaki golcü beklentisi nedeniyle transfer hemen duyurulacak.
MARCAO BU AKŞAM SAHADA
Alan’ın da Galatasaray’a gelmek için sabırsızlandığı ve kaleci antrenörü olan vatandaşı Claudio Taffarel ile de konuşarak kulübünden haber beklediği belirtildi. 29 yaşındaki futbolcu, bir an önce Galatasaray’da forma giymek istediğini Taffarel’e iletirken, bu transferin en kısa zamanda sonuca ulaşması bekleniyor. Öte yandan yeni transfer Marcao bu akşam sahada olacak. Ozan’ın ayrılığı ile stoperde alternatifi azalan teknik direktör Fatih Terim, antrenmanlardaki performansını da beğendiği Brezilyalı stopere hiç bekletmeden Maicon’un yanında hemen görev verecek.
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