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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
19.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Alan Carvalho'dan Galatasaray'a mesaj

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Alan Carvalho'dan Galatasaray'a mesaj
Foto: Depo Photos

Alan Carvalho, kaleci antrenörü Claudio Taffarel aracılığıyla Galatasaray camiasına mesaj gönderdi.

Brezilyalı golcüyle anlaşan sarı kırmızılı yönetim, oyuncunun kulübüne de 3 milyon Euro’luk teklifte bulundu. Alan ise Taffarel ile konuşarak İstanbul ekibinin formasını giymek için sabırsızlandığını söyledi.

Forvet transferi konusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Alan Carvalho’nun transferi için önemli yol kat etti. Üç haftadan bu yana Brezilyalı futbolcunun transferi için uğraşan sarı kırmızılı kulübün yetkilileri, Guanghzou Evergrande’ye 3 milyon Euro’luk resmi teklif yaptı. Eğer Çin ekibi bu rakamı kabul ederse transfer gerçekleşecek. Zira G.Saray yönetimi Alan ve menajeriyle anlaşmış durumda. Kulüp, Alan ile yıllık 3.5 milyon Euro karşılığında el sıkışırken, Çin ekibinin bu bonservis teklifini kabul etmesi halinde camia ve taraftardaki golcü beklentisi nedeniyle transfer hemen duyurulacak.

MARCAO BU AKŞAM SAHADA

Alan’ın da Galatasaray’a gelmek için sabırsızlandığı ve kaleci antrenörü olan vatandaşı Claudio Taffarel ile de konuşarak kulübünden haber beklediği belirtildi. 29 yaşındaki futbolcu, bir an önce Galatasaray’da forma giymek istediğini Taffarel’e iletirken, bu transferin en kısa zamanda sonuca ulaşması bekleniyor. Öte yandan yeni transfer Marcao bu akşam sahada olacak. Ozan’ın ayrılığı ile stoperde alternatifi azalan teknik direktör Fatih Terim, antrenmanlardaki performansını da beğendiği Brezilyalı stopere hiç bekletmeden Maicon’un yanında hemen görev verecek.

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