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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
21.01.2019 - 09:58, Son Güncelleme:

Alan Carvalho kimdir? Hangi takımlarda oynadı?

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Alan Carvalho kimdir? Hangi takımlarda oynadı?

Alan Carvalho, Galatasaray ile transfer gündeminin ardından merakla araştırılan isim olmaya başladı. Santrafor mevkisinde forma giyen Alan Carvalho, ihtiyaç halinde sol ve sağ kanatta da forma giyebiliyor. Peki, Alan Carvalho kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, forma giydiği takımlar ve detaylı bilgiler

Alan Carvalho, 10 Temmuz 1989 tarihinde Brezilya'nın Barbosa kentinde dünyaya gelmiştir. Futbola Fluminense takımında başlayan Carvalho, kiralık olarak Desportivo Brasil Ltda (SP) takımında forma giymeye başladı. 

2010 yılına kadar Brezilya liginde forma şansı bulan Alan Carvalho, 3.5 milyon euro karşılığında Avusturya Ligi takımlarından Salzburg'a transfer olmuştur.

4 yıl forma giydiği Avusturya ekibinin ardından Çinli Guangzhou Evergrande Taobao takımına transfer olan Carvalho, şu anda Galatasaray ile transfer görüşmelerini gerçekleştirmektedir.

1,85 boyundaki forvet oyuncusu, sağ ayağına hakimdir.

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