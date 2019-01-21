Alan Carvalho kimdir? Hangi takımlarda oynadı?
Alan Carvalho, Galatasaray ile transfer gündeminin ardından merakla araştırılan isim olmaya başladı. Santrafor mevkisinde forma giyen Alan Carvalho, ihtiyaç halinde sol ve sağ kanatta da forma giyebiliyor. Peki, Alan Carvalho kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, forma giydiği takımlar ve detaylı bilgiler
Alan Carvalho, 10 Temmuz 1989 tarihinde Brezilya'nın Barbosa kentinde dünyaya gelmiştir. Futbola Fluminense takımında başlayan Carvalho, kiralık olarak Desportivo Brasil Ltda (SP) takımında forma giymeye başladı.
2010 yılına kadar Brezilya liginde forma şansı bulan Alan Carvalho, 3.5 milyon euro karşılığında Avusturya Ligi takımlarından Salzburg'a transfer olmuştur.
4 yıl forma giydiği Avusturya ekibinin ardından Çinli Guangzhou Evergrande Taobao takımına transfer olan Carvalho, şu anda Galatasaray ile transfer görüşmelerini gerçekleştirmektedir.
1,85 boyundaki forvet oyuncusu, sağ ayağına hakimdir.
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