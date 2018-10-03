Alaçatı'da balıkçılık şöleni başlıyor
Avrupa’nın en büyük açık deniz balıkçılık turnuvaları arasında yer alan Turkcell Platinum Tuna Masters Alaçatı, 4-7 Ekim 2018 tarihleri arasında Alaçatı’da düzenlenecek. Geçtiğimiz 11 yıl boyunca Avrupa’nın en büyük açık deniz balıkçılık turnuvası unvanını elde eden bu etkinlik, bu sene de heyecan dolu.
Bu yıl 12.si düzenlenecek Turkcell Platinum Tuna Masters Alaçatı, 4-7 Ekim 2018 tarihleri arasında Alaçatı’da gerçekleştirilecek. Sportif balıkçıların buluşma noktası olan turnuva, her yıl artan katılımcı sayısı ile spor ve iş dünyasını bir araya getirecek. Turkcell Platinum Tuna Masters Alaçatı, yine dev balıklar peşinde. Birçok eski şampiyonun yer aldığı bu turnuvada, geçen yılki şampiyonlar X-Shark ve Tornado unvanlarını korumak için denize açılacaklar.
“Masters Class” uygulamasıyla, “daha hafif takım sınıfı” olan tek turnuva, Turkcell Platinum Tuna Masters Alaçatı, bu yıl da bu özelliği ile ustalık seviyesini daha yukarılara taşıyor. Usta balıkçılar, rakiplerine karşı, çekeri daha az misina kullanarak farklı bir meydan okumada bulunuyor.
Dünyanın çeşitli noktalarından önemli isimlerin de katılacağı turnuvanın sonunda ise kazanan isimler sürpriz hediyelerin sahibi olacak. Deniz sporları tutkunlarının vazgeçilmez markası olan Camp David | Soccx, Turnuva'nın gold sponsoru olarak kürsüye çıkacak tüm yarışmacılara, Alman teknolojisi ile üretilmiş ürünlerini hediye edecek.
Camp David | Soccx ayrıca dört gün sürecek ve halkın katılımına açık olarak önemli etkinliklerle şölen havasında geçecek turnuva alanında açacağı pop-up mağazasıyla sportif balıkçılık tutkunları ile buluşacak.
Turnuva günleri boyunca denizdeki heyecan, balıkların karaya getirilmesi ile birlikte, sahada da büyük bir coşkuya dönüşüyor. Cumartesi ve Pazar günleri, balık tartısı ve birçok etkinliğin yer aldığı 16.00-20.00 saatleri turnuvanın en coşkulu anları olacak.
Camp David | Soccx Hakkında
Alman menşeili giyim markaları Camp David | Soccx, Avrupa’da 300’e yakın mağaza ve 1.000’e yakın corner mağazada tüketiciler ile buluşuyor. Camp David | Soccx, yüksek teknoloji kullanarak ürettiği çevreci, sürdürülebilir ürünleriyle Avrupa'da sektörünün en önemli markaları arasında yer alıyor. Türkiye'de Şentürk Mağazacılık bünyesinde 7 mağaza ve online satış ile aktif olan Camp David erkeklere, Soccx de kadınlara özel olarak hazırlanan ürünleri koleksiyonunda barındırıyor.
Şentürk Mağazacılık, Türk tekstil sektörüne yön veren kurumlardan biri olarak kabul edilen ve uluslararası alandaki başarılarıyla dikkat çeken Camp Tekstil tarafından kuruldu. Alman tekstil sektörünün öncü kuruluşlarından Clinton Limited şirketi bünyesinde yer alan Camp David ve Soccx markaları, 2015 yılında Şentürk Mağazacılık çatısı altında Türk perakende alanında faaliyet göstermeye başladı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle