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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
Haber Giriş: 11.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

'Alacağımız 4 puan yeterli olabilir'

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 Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Euro 2020 elemelerinde Arnavutluk ve Fransa ile oynayacakları maçlarda herkesin gurur duyacağı bir futbol ortaya koymak istediklerini söyledi.

Bugün oynanacak Arnavutluk karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenleyen Güneş, “Akıllı, sabırlı, yürekli ve birbirine yardım eden takım  olacağız. Herkesin gurur duyacağı bir oyun olsun istiyoruz. Kampa çağırdığımız bütün oyuncular oynamaya aday” dedi. Takımda ufak tefek sakatlıkları olan futbolcuların durumunun düzeldiğini belirten tecrübeli teknik adam “Ciddi sakatlığımız yok. 22 oyuncumuz var. 11’de yer alan oyuncularımız sorumluluğunu bilerek oynamalı” ifadelerini kullandı.

Avantaj sağlamak istiyoruz

Gruptaki İ durumlarını da değerlendiren Şenol Güneş, “Önümüzdeki iki maçta 4 puan bizim için yeterli olabilir. Her türlü sonuçta yarış devam eder ama avantajlar var ve bu avantajı sağlamak istiyoruz. Futbol zaman zaman sürprizleri beraberinde getirebiliyor. Daha önce sahamızda bu zorluğu yaşadık. Zorluğu yine yaşasak bile sonucu almak istiyoruz. Arnavutluk karşısında mutlaka iyi bir sonuca ihtiyacımız var” diye konuştu. Forvette Burak Yılmaz ve Cenk Tosun’un birlikte oynayıp oynamayacağı yönündeki soruya cevap veren Güneş, “Her şeye hazırlıklıyız. Plan yapma dönemini geçtik. Artık iş yapma zamanı” dedi. Güneş, Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili “Oradaki askerlerimizin yanındayız. Ülkemize yapılan her saldırının karşısındayız” diye konuştu.

 

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