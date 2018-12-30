Alaattin Hatayoğlu hayatını kaybetti
1967 Trabzonsporlular Derneği Başkanı Alaattin Hatayoğlu hayatını kaybetti. Hatayoğlu’nun vefat haberini, yakınları kendisine ait sosyal medya hesapları üzerinden üzüntü ile duyurdular. Geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat eden Alaattin Hatayoğlu'nun cenazesi yarın İstanbul'da defnedilecek.
1967 Trabzonsporlular Derneği Başkanı Alaattin Hatayoğlu geçirdiği kalp krizinden sonrası hayatını kaybetti.
Trabzonspor camiasının önemli isimlerinden ve 1967 Trabzonsporlular Derneği Başkanı Alaattin Hatayoğlu vefat etti. Bu sabah saat evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Hatayoğlu, bordo-mavili camiayı yasa boğdu.
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