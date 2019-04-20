Al-Ittihad resmen açıkladı! Garry Rodrigues...
Galatasaray'ın devre arasında 10 milyon 250 bin dolar karşılığında Suudi Arabistan kulübü Al-Ittihad'a sattığı Garry Rodrigues'in sezon sonunda yeniden Sarı Kırmızılı takıma döneceği iddia ediliyordu. Konuyla ilgili olarak Suudi kulübünün başkanı Louay Nazer'den açıklama geldi.
Galatasaray'ın devre arasında 10 milyon 250 bin dolar karşılığında Suudi Arabistan kulübü Al-Ittihad'a satttığı Garry Rodrigues'in sezon sonunda yeniden Sarı Kırmızılılar'a döneceği iddia edilmişti.
Cim Bom'un kiralık olarak kadrosuna katmayı düşündüğü öne sürülen Yeşil Burun Adalı futbolcuyla ilgili Suudi kulübünün başkanı Louay Nazer'den 2-0 kazandıkları El İttifak maçı sonrası açıklama geldi. Nazer iddialarla hakkında şunları söyledi:
"Benim Garry gibi bir oyuncuyu harcamaya niyetim yok. Dolayısıyla bu dedikodular doğru değil. Ancak tüm oyuncularla ilgili nihai kararı bizden sonra gelen yönetim verecek. Zira sezon sonunda görevimi bırakıyorum."
Bu sezon Al-Ittihad takımıyla 6 maçta boy gösteren 28 yaşındaki futbolcu, takımına 1 golle katkıda bulunmuştu. Yıldız ismin kulübüyle 2023 yazına dek sözleşmesi bulunuyor.
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