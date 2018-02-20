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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerFutbol HaberleriAkpınar'dan sert açıklamalar! "Kıyakçılığın sonu ayakçılıktır"
Futbol Akpınar'dan sert açıklamalar! "Kıyakçılığın sonu ayakçılıktır"
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Futbol
20.02.2018 - 16:00, Son Güncelleme:

Akpınar'dan sert açıklamalar! "Kıyakçılığın sonu ayakçılıktır"

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Eski PFDK Başkanvekili ve eski Beşiktaş yönetim kurulu üyesi Ahmet Akpınar, Bayern Münih - Beşiktaş maçı ve Talisca'nın gördüğü sarı kart konusunda önemli açıklamalar yaptı. Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a konuşan Akpınar'ın sert açıklamaları şu şekilde:

'Strese girecek olan Bayern'

"Ben rahat olan tarafın Beşiktaş olacağını düşünüyorum. Strese girecek olan Bayern takımıdır. Başarısız sonuç rakibi zorlayacaktır. Beşiktaşlı oyuncuların daha rahat olacağını hem bireysel hem de takım oyunu anlamında kendilerini göstereceklerdir ve yüzümü bir kez daha ağırtacaklardır. "

'Kurallara sonuna kadar uymak gerekiyor'

"Maça taraftar gelmemesi konusunda açıklamalar kura çekilince ortaya çıkmıştı. Fakat bir sürü Beşiktaş taraftarı uçak biletlerini, stadyum önünden resimlerini koydular. Umarım maça girecek biletleri vardır yada olay çıkmaz. Bir kural varsa uymak gerekir. İnşallah kulübümüz zarar görmez. İyi taraftarlık kulübe de zarar vermemektir. İnşallah meşale vs. yakılmaz, Fransa'da yaşananlar olmaz. Türk kulüplerine karşı biraz daha ön yargılılar. Aynı şeyi yapan kulüpler daha az ceza alıyor. Mesela Steaua Bükreş örneği vardı. Bunun önüne geçebilmenin en iyi yolu kurallara sonuna kadar uymak gerekiyor. "

'Kıyakçılığın sonu ayakçılıktır'

"Geçmişte, bizim dönemimizde Rüştü Reçber ve Kerem İnan'ın kartları hakkında değişim olmuştu. fakat şimdi talimatname değişmiş ve bu tip durumlar için ceza verilemeyeceğine yönelik düzenleme yapılmış. Caner'in altı maç ceza aldığı yerde Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu gibi Türkiye'de her gittiği stadyumda sıkıntı yaşayan iki tane oyuncu görmezden gelindi. Caner'in altı maçlık cezası ortada. Genel olarak kurulların Beşiktaş'a bakış açıları ortada. Kurulların tarafsız olduğunu düşünmüyorum. Tahkim'in başkanvekilinin paylaşımları ortada. Ayağına basılan Talisca kartı gören Talisca. Zaten Alper Ulusoy maça Pepe ve Talisca'yı bitirmek için çıkmış. Tek yaptıkları bulundukları mevkii korumak olan insanlar. Kıyakçılığın sonu ayakçılıktır. İleride 'sizin döneminiz bitti hadi gidiyorsunuz' diyecekler" 

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