Aklı Fener'de gönlü Galatasaray'da
Güneş, takımından F.Bahçe ile oynanacak kupa maçının rövanşına odaklanmalarını istedi. Futbolcular ise G.Saray’ın Başakşehir’i yenmesinin lig şampiyonluğu yolunda kendileri için daha iyi olacağı fikrinde birleşti.
ZORLU Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanında 3 puanı 3 golle alan Beşiktaş’ta gözler iki ezeli rakibinde. Siyah beyazlılar bir yandan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında karşı karşıya geleceği Fenerbahçe’yi düşünürken diğer yandan bugün Galatasaray’ın alacağı sonucu da merak ediyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Akhisarspor galibiyeti sonrası oyuncularıyla yaptığı konuşmada, “Pazar günü tatilsiniz. İyice dinlenin ve sonra tamamen Fenerbahçe maçına konsantre olun” dedi.
Diğer yandan siyah beyazlı futbolcular, Akhisarspor’u mağlup edince Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının sonucu üzerine de sohbetler yaptı. Futbolcuların bugünkü zirve maçında gönlü açıkça Galatasaray’ın galibiyetinden yana. Futbolcular aralarında yaptıkları değerlendirmede “Galatasaray’ın kazanması bizim için daha iyi çünkü onlarla maçımız var. Derbi maçı bizim için final maçı olursa kendi kaderimizi belirleme şansımız olacak” görüşünde birleştiler.
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