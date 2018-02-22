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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Akın Çorap Giresunspor'da düşüş!
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Sıradaki Haber:93 yıllık kulüp 11 hafta kala ligden düştü

Futbol
aa-spor
22.02.2018 - 11:56, Son Güncelleme:

Akın Çorap Giresunspor'da düşüş!

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Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor'a 2-1 yenilen Akın Çorap Giresunspor, sezonun ikinci yarısında oynadığı 6 maçta da galibiyete ulaşamadı.

Ligin ilk yarısını 30 puanla 4. sırada tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, ikinci devrede oynadığı 6 maçta sadece 1 puan alabildi.
Sezonun 18. haftasında Boluspor'a evinde 2-0 mağlup olan Akın Çorap Giresunspor, 19. haftada Adanaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Giresun
temsilcisi, 20. haftada evinde İstanbulspor'a 1-0, 21. haftada deplasmanda Eskişehirspor'a 3-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. Karadeniz temsilcisi 22. haftada evinde Denizlispor'a 2-0, 23. haftada da Tetiş Yapı Elazığspor'a deplasmanda 2-1 kaybetti.

YILMAZ VURAL DA KÖTÜ GİDİŞE ÇARE OLAMADI

Akın Çorap Giresunspor'da, 20. haftada İstanbulspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından teknik direktör Metin Diyadin istifa etmiş, kulüp yönetimi takımın başına Yılmaz Vural'ı getirmişti.

Yeşil-beyazlılar, Yılmaz Vural yönetiminde Eskişehirspor, Denizlispor ve Tetiş Yapı Elazığspor maçlarından yenilgiyle ayrıldı, galibiyet hasretini deneyimli teknik adam da dindiremedi.

Kulüp asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, talihsiz günler geçirdiklerini söyledi.
Zirve hesapları yaparken çok fazla puan kayıpları yaşadıklarını ifade eden Kazancıoğlu, "Umudumuz çıkış yakalamak. Birlik beraberlik içinde zor günleri atlatacağız. Ümraniyespor maçıyla yeniden eski günlerimize dönmek istiyoruz." diye konuştu.

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