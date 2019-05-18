Akhisarspor'un Süper Lig'e veda maçı 5-10-15 TL!
Süper Lig’de 7 yıllık maceranın ardından geçen hafta F.Bahçe’ye deplasmanda 2-1 yenilerek bitime 2 hafta kala kurtuluş umutlarını kaybeden son sıradaki Akhisarspor, yarın sezonun son iç saha maçında iddiasız Kayserispor’u ağırlayacak.
Spor Toto Akhisar Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak 90 dakikayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Bilet fiyatları kapalı tribün E, F, G, H bloklar 15, C, D, I, J ve A, B, K, L bloklar 10, kale arkası ve misafir tribün 5 TL olarak açıklandı.
Mustafa Yumlu, Hasan Ali, Bora, Cocalic, Bilal’in sakatlıklarının sürdüğü yeşil-siyahlılarda hafta içinde Galatasaray’la oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde ceza alan Lopes ve Güray forma giyemeyecek. Josue ise halen kadro dışı durumda.
Final sonrası cezalı duruma düşen Teknik Sorumlu Cem Kavçak da son iç saha maçında sahaya çıkamayacak.
Küme düşmesinin ardından Türkiye Kupası’nı üst üste 2 kez kazanma fırsatını da kaçırıp UEFA’yla kupa şampiyonluğundan gelecek en az 68 milyon TL gelirden olan Akhisar, sezonu haftaya Konyaspor deplasmanında bitirecek.
Akhisarspor'un muhtemel 11'i şu şekilde...
Fatih - Vrsajevic, Zeki, Caner, Kadir, Aykut, Rotman, Barbosa, Sissoko, Manu, Bokila
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle