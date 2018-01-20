Akhisarspor'un stadı için geri sayım başladı

Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı ve Akhisarspor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel ile stadyumda incelemelerde bulunan Kasapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm çalışmaların bittiğini kaydetti.



Stadyumun açılışa hazır olduğunu anlatan Kasapoğlu, "Spor Toto Akhisar Belediye Stadı bitti. Önümüzdeki hafta Antalyaspor maçıyla açılacak. Ülkemiz futbolu için, Akhisar halkı ve taraftarı için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.



Spor Toto Teşkilatının spor kulüplerini desteklemek, sosyal sorumluluk projeleri ve eğitim yardımları gibi pek çok yatırımları olduğunu belirten Kasapoğlu, şöyle konuştu:



"Son 10 yılda 4 bin tesisi ülkemize kazandırmanın haklı mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz projeler, bakanlığımızın 81 ilde yaptığı yatırımlar, bunun yanında son 3 yılda yerel yönetimlerde valilik ve kaymakamlarımızla tesis yatırımları çok ciddi ivme kazandı. Spora ve sporcuya destek noktasında 60'dan fazla spor federasyonuna her yıl düzenli olarak bütçe aktardık. Bunun yanında futbol, basketbol, voleybol, hentbol başta olmak üzere amatör spor kulüplerimize ciddi kaynaklar aktarıyoruz. Eğitimde iş birliği noktasında Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı 2 bin eğitim kurumuna spor tesisi yaptık. Bu alanları genci yaşlısı, çoluğu çocuğuyla tüm halkımızın kullanımına açtık."



Süper Lig'in 19. haftasındaki Teleset Mobilya Akhisarspor-Antalyaspor maçı 28 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.