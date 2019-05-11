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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Futbol
11.05.2019 - 12:17, Son Güncelleme:

Akhisarspor'un ligde kalmak için son şansı! F.Bahçe'nin iddaa oranı...

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Akhisarspor'un ligde kalmak için son şansı! F.Bahçe'nin iddaa oranı...

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe, son sıradaki Akhisarspor'u konuk ediyor. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...

FENERBAHÇE

- Fenerbahçe'de cezası devam eden Volkan Demirel bu maçta yok.

- Frey de sakatlığı nedeniyle büyük ihtimalle sezonu kapadı. Şener Özbayraklı ve Ferdi Kadıoğlu da maç kadrosunda yer almayacak. Mehmet Ekici şüpheli.

AKHİSARSPOR

- Akhisarspor'da Mustafa Yumlu, Edin Cocalic ve Bilal Kısa sakat.

- Son 7 lig maçından sadece 4 puan çıkartabilen Ege temsilcisi, bu akşam kazanamazsa lige veda edecek!

Akhisarsporun ligde kalmak için son şansı F.Bahçenin iddaa oranı...

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Fenerbahçe'nin ligdeki son 10 maçının 9'unda karşılıklı goller izledik. (KG VAR)

- Akhisarspor'un ligdeki son 4 maçının 3'ünde gol aralığı 2-3 olarak kayıtlara geçti. (TGS 2-3)

- İki takımın arasında oynanan son 10 maçın sadece 3'ünü Fenerbahçe kazanabildi. (0,2 ÇŞ?)

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

Fenerbahçe, şansız bir sezon yaşıyor. Son Kasımpaşa maçında bir takımın sahada başına gelebilecek tüm olumsuzlukları yaşadılar. Harun'un ayağının altından topu kaçırması, direkten dönen toplar, sayılmayan goller... Her şeye rağmen Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-1 mağlup etmeyi bildiler. Ligde 4 maç aradan sonra galibiyet yüzü gören sarı lacivertliler bu sonuçla düşme potasından da uzaklaşarak biraz nefes aldı.

Sezonun en kritik maçında sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor'a 2-0 kaybeden Akhisarspor'da oyuncular kafa olarak sezonu bitirmiş. Kümede kalmaları mucizelere bağlı. Artık akılları ligden ziyade Galatasaray'la oynayacakları Türkiye Kupası finalinde. Geçen sezon kupayı müzelerine götürmüşlerdi. Bu yıl da aynı başarıyı tekrarlama hedefindeler. 

Fenerbahçe sahasında kupa finaline odaklanmış ve küme düşmesi neredeyse kesinleşen rakibi karşısında mutlak favori. Oranı yükseltmek adına 2.5 ÜST tercihine yönelebilirsiniz.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

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