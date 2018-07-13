Akhisarspor'un gözü TFF Süper Kupa'da

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAkhisarspor'un gözü TFF Süper Kupa'da
GeriFutbol Akhisarspor'un gözü TFF Süper Kupa'da
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
AA
13.07.2018 - 11:47, Son Güncelleme:

Akhisarspor'un gözü TFF Süper Kupa'da

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Akhisarspor'un gözü TFF Süper Kupa'da

Akhisarsporlu futbolcu Eray Ataseven, 5 Ağustos'ta Galatasaray ile yapacakları TFF Süper Kupa maçını kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Akhisarspor'da orta saha oyuncusu Eray Ataseven, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. 

Güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten yeşil-siyahlı futbolcu, yeni sezonda Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 3 kulvarda mücadele edeceklerini hatırlatarak, "Bu yüzden bayağı zorlu bir kamp dönemi geçiriyoruz. İnşallah bunun meyvelerini 3 kulvarda da alacağız." diye konuştu. 

"İLK ÖNCE TFF SÜPER KUPA'YI ALMAK İSTİYORUZ"

Eray Ataseven, 5 Ağustos'ta TFF Süper Kupa maçında Galatasaray ile karşılaşacaklarını anımsatarak, kupayı alarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini aktardı. 

"İlk önce TFF Süper Kupa'yı almak istiyoruz." diyen 25 yaşındaki futbolcu, "Süper Lig'e de iyi başlayıp yoğun periyoda kadar bu kulvarda rahatlamayı hedefliyoruz. Eylül ayının ortalarında UEFA Avrupa Ligi maçları başlayacak. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. 

"TÜRKİYE KUPASI BİZİM İÇİN BİR ŞANSTI"

Eray Ataseven, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor'la yaptıkları maçlarda attığı gollerle öz güveninin geri geldiğini ifade etti. 

Söz konusu karşılaşmaların ardından daha fazla forma şansı bulduğunu belirten orta saha oyuncusu, şunları kaydetti: 

"Türkiye Kupası bizim için bir şanstı. Geçen sezona kadroda şans bularak başlamıştım. Daha sonra formayı kaptırma durumum oldu ancak Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor'la oynadığımız iki maçta da gol attım ve yarı finale kaldık. Bu sayede kendime olan öz güvenim geri geldi ve ligde tekrar forma giyme şansım oldu. Hem takıma yardımcı oldum hem de oynamaya devam ettim." 

Türkiye Kupası'nın kendisi için ayrı bir önemi olduğuna işaret eden Eray Ataseven, şöyle konuştu: 

"Kupanın son iki maçında sakat olduğum için oynayamadım ama sağ olsun arkadaşlarım kupayı alarak hem bize hem de Akhisar'a çok güzel bir hatıra bıraktı. Kupa maçları başladığında kupayı almamız, futbolcular ve Akhisar halkı dahil belki de hiç kimsenin aklının ucundan geçmiyordu. Ancak biz yavaş yavaş kendimize hedef koyduk ve bunu başardık." 

"AVRUPA'DA BAŞARILI SONUÇLAR ALARAK BUNUN KEYFİNİ YAŞAYACAĞIZ"

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olmalarının ayrı bir gurur olduğunu dile getiren yeşil-siyahlı futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı: 

"Ülkemizi Avrupa'da temsil edeceğiz. Açıkçası her futbolcu bunun hayalini kuruyor. Bu, bizim için büyük bir gurur kaynağı ve hayalin gerçeğe dönüşmesi gibi bir şey. Aynı zamanda kendi performansımız için de çok önemli. Avrupa maçlarına çıkacağız ve Avrupa'da kendimizi test etme şansı bulacağız. Belki bize Avrupa yolu da açılacak. Türkiye ve Akhisar olarak orada başarılı sonuçlar alarak bunun keyfini yaşayacağız."

Günün en popüler futbol bahislerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Juve'den ikinci bomba! Ronaldo'dan sonra bir Realli daha...

Akhisarspor'un gözü TFF Süper Kupa'da

"Uyanık" İngilizlere, Cüneyt Çakır freni!

R

Eski Dünya Kupaları'na Ne Kadar Hakimsin?