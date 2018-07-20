Akhisarspor'un Avusturya kampı devam ediyor
Sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, burada ilk çalışmasını yaptı.
Akhisarspor Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Safet Susic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, koşudan sonra ısınma hareketleri yaptığı belirtildi.
Yeşil-siyahlı ekibin, idmanı yarı sahada çift kale maçla tamamladığı aktarıldı.
Ege temsilcisi, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında yarın Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımı ile karşılaşacak.
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