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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26.05.2019 - 14:46, Son Güncelleme:

Akhisarspor'un 7 yıllık Süper Lig serüveni

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Akhisarspor'un 7 yıllık Süper Lig serüveni

2012-2013'ten bu yana Süper Lig'de mücadelesini sürdüren ve sezon bitmeden düşmesi kesinleşen Akhisarspor, dünkü Atiker Konyaspor maçıyla Türkiye'nin en üst seviye ligine veda etti. 

2010-2011 mücadele etmeye başladığı 1. Lig'de, bir sonraki sezon Süper Lig vizesi alan Akhisarspor, 7 sezon sonra "elveda" dedi. 

Atiker Konyaspor maçıyla Süper Lig macerası sona eren yeşil-siyahlı ekip, 238 lig maçında 74 galibiyet, 65 beraberlik ve 99 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 286 gol atan Akhisarspor, kalesinde 340 gol gördü. Akhisarspor, Süper Lig'de yüzde 31'lik galibiyet oranıyla mücadele etti. 

Kendi evinde çıktığı 119 lig maçında 46 galibiyet, 35 beraberlik ve 38 yenilgiyle sahadan ayrılan Ege temsilcisi, dış sahadaki 119 müsabakada ise 28 galibiyet, 30 beraberlik ve 61 mağlubiyetlik performans sergiledi. 

- UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etti 

Mütevazı kadrolarla ligde başarılı sonuçlara imza atan Ege temsilcisi, geçen yıl Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi, bu sezon başında da TFF Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenerek bu kupaları kazandı. 

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon da finale kadar yükselen yeşil-siyahlı ekip Galatasaray engelini geçemedi. 
Akhisarspor, kupada olduğu gibi ligde de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'la gelecek sezonun başında yine TFF Süper Kupa maçına çıkacak.

Akhisarsporun 7 yıllık Süper Lig serüveni

- Forma giyenler 

Süper Lig'de 7 sezonda 106 farklı ismin mücadele ettiği yeşil-siyahlı ekipte 62 Türk ve 44 yabancı futbolcu forma şansı buldu. Akhisarspor'da 133 maça çıkan Güray Vural, 128 karşılaşmada mücadele eden Caner Osmanpaşa, 115 müsabakada forma giyen Bruno Mezanga ile 103 maça çıkan Merter Yüce en fazla forma giyen isimler oldu. 

Yunan golcü Theofanis Gekas attığı 24 golle Akhisarspor'un lig tarihinde en golcü ismi olarak dikkati çekti. Golcü futbolcuyu 23 golle Hugo Rodallega, 21 gole ulaşan Bruno Mezenga, 17 gollü Ricardo Vaz Te, 12'şer gole sahip Güray Vural ile Oumar Niasse, 11 golle Mehmet Akyüz ve 10 gollü Bilal Kısa izledi. 

- 8 farklı teknik direktör 

Yeşil-siyahlı ekipte Süper Lig'de 7 sezonda 8 farklı teknik direktör görev yaptı. Hamza Hamzaoğlu'nun 68 maçla en fazla görev yapan isim olduğu Akhisarspor'da, Cihat Arslan 51, Okan Buruk da 43 maça çıktı. 

Okan Buruk yakaladığı yüzde 42'lik galibiyet oranıyla en başarılı çalıştırıcı olurken, Hamza Hamzaoğlu yüzde 34, Cihat Arslan da yüzde 29 galibiyet oranlarına ulaştı. Akhisarspor'da son yedi sezonda Mustafa Reşit Akçay, Roberto Carlos, Tolunay Kafkas, Cem Kavçak ve Safet Susic de teknik direktör olarak görev yaptı. 

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