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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
09.05.2019 - 16:14, Son Güncelleme:

Akhisarspor’u transferde de zor günler bekliyor!

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Akhisarspor’u transferde de zor günler bekliyor!

Spor Toto Süper Lig’de cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe’yi yenemezse veya rakiplerinden Göztepe, evinde Sivasspor’u mağlup ederse küme düşmesi kesinleşecek Akhisarspor’u transferde de zorlu günler bekliyor.

Yeşil-siyahlılarda sezon sonunda Fatih, Mustafa Yumlu, Serginho, Bilal, Sissoko, Bokila ve Kadir’in sözleşmeleri sona erecek.

Kadrosunda 14 yabancı bulunan Akhisar, 1’inci Lig’deki statü gereği en fazla 6 yabancıyla sözleşme imzalayabilecek.

Süper Lig kadrosunda yer alan yerli ve yabancı futbolcuların yüksek maliyeti de yeni sezon öncesi işi mucizelere kalan Akhisar’ı düşündürüyor.

Takımda yabancılardan Lukac, Manu, Josue, Cikalleshi, Dany, Cocalic, Regattin, Vrsajevic, Barbosa, Lopes, Rotman’ın sözleşmeleri sürüyor.

Akhisar’da sözleşmesi devam eden yabancılardan kadro dışı durumda olan Josue, yönetime yeni sezonda da mukavelesinin bulunduğuna dair rest çekerken disiplinsiz tavırlarıyla kurmayları kızdıran Manu’nun adı Trabzonspor’la anılıyor.

Dany’nin lisansı devre arasında askıya alınırken Lukac’ın da ayrılmak istediği öğrenildi.

Akhisar’da yerlilerden Bora, futbolu bıraktığını açıklamış, 3. kez çapraz bağlarından sakatlanan Hasan Ali’nin futbol hayatı bitme aşamasına gelmişti.

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Akhisarspor’u transferde de zor günler bekliyor

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