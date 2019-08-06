Akhisarspor'la Galatasaray, TFF Süper Kupa için sahada!

Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynanacak 46’ncı TFF Süper Kupa mücadelesi yarın saat 21:30’da başlayacak.

Galatasaray ile Akhisarspor’un karşılaşacağı müsabakayı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Umut Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. 4’üncü hakem ise Arda Kardeşler olacak.



GALATASARAY İLE AKHİSARSPOR 2’NCİ KEZ



Galatasaray ile Akhisarspor TFF Süper Kupası’nda ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki takım geçtiğimiz sezon da Süper Kupa maçında karşı karşıya gelmiş ve Akhisarspor normal ve uzatma süreleri 1-1 biten maçta rakibini seri penaltılar sonucunda 5-4 mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu.



GALATASARAY 16’NCI KEZ KUPANIN PEŞİNDE



Sarı-kırmızılılar çarşamba günü 16’ncı kez Süper Kupa’yı müzesine götürmek için sahaya çıkacak. Galatasaray en son 2016-2017 yılında Beşiktaş’ı seri penaltılar sonucunda mağlup ederek kupaya uzanmıştı. Akhisarspor ise Süper Kupa’yı geçtiğimiz sezon Galatasaray’ı penaltılar sonucunda mağlup ederek tarihinde ilk kez kazanmıştı. Sarı kırmızılılar bugüne dek bu kupada oynadığı 24 maçta 15 kez zafere ulaşırken, 9 kez de kupayı rakiplerine kaptırdı.



FATİH TERİM 20’NCİ KUPASINI İSTİYOR



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların başındaki 20’nci kupasını kazanmak için çarşamba günü saha kenarında olacak. 65 yaşındaki tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızıların başında bu kupayı 2012 ve 2013’te 2 kez kazanmayı başarmıştı. Galatasaray bu iki senede arka arkaya 2 kez ezeli rakibi Fenerbahçe’yi mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.





SAKATLIK VE CEZA DURUMU



İki takımda cezalı oyuncu bulunmazken, Galatasaray’da Emre Akbaba ve Şener Özbayraklı’nın, Akhisarspor’da ise Hasan Ali Adıgüzel’in sakatlıkları bulunuyor. Sarı kırmızılılarda ayrıca Afrika Uluslar Kupası’nda ülkesi Senegal ile final oynayan Mbaye Diagne izinli olduğu için bu maçta forma giyemeyecek.



YENİ İSİMLER İLK KEZ RESMİ MAÇA ÇIKACAK



Geçtiğimiz sezonun 2 kupalı şampiyonu Galatasaray bu yaz transfer döneminde şu ana kadar 8 oyuncu ile kadrosunu güçlendirdi. Sarı kırmızılılar Adem Büyük, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Ryan Babel, Emre Mor, Valentine Ozornwafor, Okan Kocuk ve Jean Michael Seri’yi kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’e veda eden ve bu sezon TFF 1’inci Lig’de mücadele edecek olan Akhisarspor ise 7 oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Yeşil-siyahlılar Tolga Ünlü, Ergin Keleş, Elmar Bjarnason, Burhan Eşer, Uğur Kuru, Erhan Çelenk ve Gökhan Değirmenci’yi transfer etti.



MUHTEMEL 11’LER



Galatasaray ve Akhisarspor arasında oynanacak TFF Süper Kupa karşılaşmasının muhtemel 11’leri şöyle:



GALATASARAY: Okan Kocuk, Mariano, Christian Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Jean Michael Seri, Jimmy Durmaz, Younes Belhanda, Adem Büyük, Ryan Babel.



AKHİSARSPOR: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Alperen Babacan, Uğur Arslan Kuru, Kadir Keleş, Eray Ataseven, Rajko Rotman, Mohamed Ajnane, Sanney Carlos, Onur Ayık, Bertuğ Bayar.

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