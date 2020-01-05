MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAkhisarspor'dan transfer yasağı açıklaması
GeriFutbol Akhisarspor'dan transfer yasağı açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 05.01.2020 - 14:37,Son Güncelleme:/

Akhisarspor'dan transfer yasağı açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Akhisarspor'dan transfer yasağı açıklaması

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Akhisarspor, Süper Lig döneminde takımda forma giyen eski yabancı oyunculara olan borçlarından dolayı gelen transfer yasağıyla sarsılırken günlerdir suskun kalan yönetimden ilk açıklama geldi.

Türkiye Futbol Adamları Derneği Akhisar Şubesi'ni ziyaret eden yeşil-siyahlı yönetimde Asbaşkan Ali Kuloğlu, borçlu oldukları 4 eski yabancıdan yalnız 2017'de 7 maçta forma giyen Marvin Emnes'in 970 bin Euro alacağının FIFA ve CAS'ta onaylanarak kesinleştiğini söyledi. Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut ve kulüp müdürü Rıza Çakır'ın da katıldığı ziyarette kulübe gelen transfer yasağı hakkında açıklama yapan Kuloğlu, "Bizim FIFA ve CAS'ta onanmış olan cezamız Marvin Emnes olayında 1 milyon 170 bin Euro. Bunun 200 bin Euro'luk kısmı ödendi. Geri kalan kısmı da ödenecek" dedi.

Kuloğlu, Süper Lig ve 1'inci Lig gelirlerinin eşit olmadığını, bulundukları ligde yıllık gelirin 10 milyon TL'yi bulmadığını belirterek, "Aylık 3 milyon TL giderimiz var ama bu ay beklediğimiz para da var. Transfer yasağını bu kaynakla aşıp 2 takviye yapmak istiyoruz. FIFA'da görüşülen 4 dosyamızdan yalnız Emnes noktalandı. Grbic'in 650 bin Euro alacağı büyük ihtimalle aleyhimize sonuçlanmak üzere. Josue'nin şikayeti aslında eski kulübü Osmanlıspor'la ilgili ama fesih sürecinde Akhisarspor'a da tazminat davası açılmış. Yine Dany'nin 500 bin Euro talep ederek açtığı davayı kazanma şansının olmadığını düşünüyoruz. Elimizde oyuncunun o dönemki sakatlık ve ameliyat olmadığına dair rapor var. Kendisine biz de karşı alacak davası açtık. Eski oyuncularımızdan Gekas ve Eskişehirspor'dan da bizim 670 bin Euro alacağımız söz konusu" diye konuştu.

Burak Kapacak: Hayalim Wembley, idolüm Quaresma
Burak Kapacak: ''Hayalim Wembley, idolüm Quaresma''

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa maçlarını değerlendirdi...


MevzuBahis | 4-5 Ocak 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı. (Hazırlayan: Aydın Aguş)
daha fazla video için

Akhisarspordan transfer yasağı açıklaması


Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle