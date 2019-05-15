Akhisarspor'dan tepki! Seremoniye çıkmadılar...
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a mağlup olan ve ikinci olarak tamamlayan Akhisarspor'da maç sonunda tepki vardı...
Hakem Suat Arslanboğa'nın yönetimini taraflı bulan ve tepki gösteren Ege temsilcisi, maç sonunda seremoniye çıkmadı.
Akhisarspor'da tepki göstermek amacıyla sadece kaleci Fatih, seremoniye çıktı. Fatih, kürsüye çıktıktan sonra bir süre Fatih Terim ve Mustafa Cengiz ile konuştu.
Öztürk, daha sonra beklemeden soyunma odasının yolunu tuttu.
Akhisarspor cephesi maçın ardından hakem yönetimine tepki gösterdi...
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