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Akhisarspor'dan gol yağmuru

Süper Lig'de bu sezon müthiş bir performans sergileyerek üçüncü sıraya yerleşen Teleset Mobilya Akhisarspor, ligdeki gol yağmurunu kupada da sürdürdü.

Hürriyet Haber
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Ligde son iki maçta Trabzonspor'a 6, Gençlerbirliği'ne 3 gol atan Akhisar, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur mücadelesinde de 3'üncü Lig temsilcisi Anagold 24Erzincanspor'u 6-0'la geçerek adını son 32 takım arasına yazdırdı. Son 3 resmi maçta 15 kez ağları sarsan yeşil-siyahlılarda kupada şans bulan yedek oyuncuların performansı da sınıfı geçti.

Akhisar'da ligde yedek kalan Romanyalı forvet Hora, maçta 3, Muğdat ise 2 gol birden attı. Sezon başında Denizlispor'dan transfer edilen Alperen, ilk kez bir maçta Akhisar forması giyerek ağları sarstı. Akhisarspor'da yalnız ligde 2 maçta şans bulabilen Hollandalı Emnes, kupada da suskun kaldı. Kupada moral depolayan yeşil-siyahlı ekip, ligde cumartesi günü yarıştaki en önemli rakiplerinden Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

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