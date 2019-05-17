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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
17.05.2019 - 12:51, Son Güncelleme:

Akhisarspor'dan flaş karar! Neredeyse tamamı...

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Akhisarspor'dan flaş karar! Neredeyse tamamı...

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nı kaçıran Akhisarspor dağılma sürecine girdi.

Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 yenilerek önce 7 sezon boyunca mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig'e veda eden, hafta içinde ise Sivas'ta Galatasaray'a 3-1 kaybederek Ziraat Türkiye Kupası'nı kaçıran Akhisarspor dağılma sürecine girdi.

Mevcut kadrosunda 14 yabancı oyuncu barındıran yeşil-siyahlılar, gelecek sezon 1. Lig'de kontenjan gereği sadece 6 yabancı oyuncuyla yola devam edecek. Birçok önemli futbolcusuyla yollarını ayırmaya hazırlanan Akhisarspor'da özellikle takımın önemli kozları kaleci Fatih, Sissoko, Lopes, Manu, Serginho, Bokila, Cikalleshi, Dany, Barbosa ve Lukac takımdan büyük büyük ihtimalle ayrılacak.

Kupa finalinde gösterdiği başarılı performansla maçın adamı seçilen kaleci Fatih için Galatasaray ve Beşiktaş'ın devrede olduğu öğrenilirken, golcü Manu'nun ise Trabzonspor'la prensipte anlaştığı iddia edildi. Akhisarspor'un diğer yabancı futbolcularına da yurt içi ve dışından transfer teklifleri yağdığı vurgulandı.

Ege ekibinin sözleşmeleri süren takımın as oyuncularından Güray, Zeki, Cocalic, Musa, Onur Ayık, Caner ve Aykut'la masaya oturacağı ve alacakları için indirim isteyebileceği vurgulandı. Kurmayların ayrıca sözleşmeleri mayıs sonunda bitecek Bilal, Kadir ve Mustafa Yumlu'ya da yeni bir teklif götüreceği belirtildi.

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