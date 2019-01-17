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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
17.01.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

Akhisarspor'dan 3 transfer birden!

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Akhisarspor'dan 3 transfer birden!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, kadrosunu Rajko Rotman, Sokol Cikalleshi ve Zeki Yavru ile güçlendirdi.

Akhisarspor, son olarak Trabzonspor'da forma giyen Zeki Yavru, Kayserispor'dan Rajko Rotman ve bonservisi Osmanlıspor'da bulunan Sokol Cikalleshi ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbola Trabzonspor altyapısında başlayan ve 1461 Trabzon'da profesyonel olan Zeki Yavru, ligin ilk yarısında Trabzonspor'da 1 lig ve 3 kupa maçında mücadele etti.

Türkiye kariyerinde Medipol Başakşehir, Kayserispor ve Göztepe'de mücadele eden Rajko Rotman, Süper Lig'de 90 maça çıktı.

Süper Lig'de daha önce de Akhisarspor forması giyen Sokol Cikalleshi, Türkiye kariyerinde Süper Lig'de çıktığı 77 maçta 19 gol kaydetti. Cikalleshi, son olarak Göztepe'de kiralık olarak mücadele etmişti. 

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