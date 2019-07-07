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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
07.07.2019 - 14:20, Son Güncelleme:

Akhisarspor’da takımda kalacak yabancılar netleşiyor | Transfer haberleri...

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Akhisarspor’da takımda kalacak yabancılar netleşiyor | Transfer haberleri...

Spor Toto 1’inci Lig’e düştükten sonra kadrosundaki 14 yabancıdan Manu, Josue, Sissoko, Barbosa, Bokila ve Serginho’nun ayrıldığı Akhisarspor’da kalacak lejyonerler netleşiyor.

Halen sözleşmeli 8 yabancısı bulunup bu sayıyı yeni sezonda 1. Lig’de 6’ya indirmesi gereken Akhisar’da teknik direktör Mehmet Altıparmak’ın mutlaka kalmalarını istediği Rotman ve Cocalic’ten sonra Lukac ve Vrajevic’le de yola devam kararı alındı.

Takımdaki gelecekleri belirsiz olan Lopes, Cikalleshi ve Regattin ise halen Akhisar’a dönmedi. Bu isimlerle pazarlık yapacak Akhisarspor, kontenjanı açtığı takdirde yabancı bir forvet almayı planlıyor.

Akhisar’da 1 yıl oynadıktan sonra Çin’in Beijing Renhe takımına satılan Hollandalı forvet Elvis Manu, ülkesinde Akhisarspor ve Türk futboluyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de hakemlerin büyük takımlar lehine kararlar verdiğini savunan Manu, "Türkiye Kupası finalinde kupayı kazandığımızı düşünürken bitime 10 dakika kala işler ters gitti. Akhisarspor küme düştükten sonra 1’inci Lig’de devam etmek istemedim. Süper Lig’de ilk 5 içinde yer alan takımlar beni istedi. Onlara da gidebilirdim. Türkiye’de beni seviyorlar, oyun tarzımı beğeniyorlar. Türkçe bile öğrenmiştim. Ancak Çin’de yeni bir macera yaşamak istedim" dedi.

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Akhisarspor’da takımda kalacak yabancılar netleşiyor | Transfer haberleri...

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