Akhisarspor’da Okan Buruk üzüntüsü!
Galatasaray karşısında tribüne gönderilen Akhisarspor'un teknik direktörü Okan Buruk, PFDK'dan ceza alırsa ligde Fenerbahçe'ye karşı sahada olamayacak.
Kupada Galatasaray karşısında öne geçmesine rağmen 88’inci dakikada kalesinde gördüğü golle sahadan 2-1 mağlup ayrılarak avantaj kaybeden Akhisarspor’da teknik direktör Okan Buruk tribüne gönderildi.
Daha önce Galatasaray deplasmanında da tribüne yollanan Buruk, 5 maç hak mahrumiyeti cezası almıştı. Buruk, PFDK’dan ceza alırsa ligde Fenerbahçe’ye karşı sahada olamayacak. (Fanatik)
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