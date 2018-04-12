Akhisarspor’da Okan Buruk ilk peşinde!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAkhisarspor’da Okan Buruk ilk peşinde!
GeriFutbol Akhisarspor’da Okan Buruk ilk peşinde!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
dha
12.04.2018 - 13:23, Son Güncelleme:

Akhisarspor’da Okan Buruk ilk peşinde!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Akhisarspor’da Okan Buruk ilk peşinde!

Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde 7’nci kez rakip olacağı eski takımı Beşiktaş’a karşı ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig’deki kıyasıya şampiyonluk yarışında yarın tüm gözler Teleset Mobilya Akhisar ile Beşiktaş arasında oynanacak maçta olacak. Spot Toto Akhisar Stadyumu’ndaki mücadele saat 20.00’de başlayacak. Son 2 sezonun şampiyonu rakibine daha önce ligde ev sahibi olduğu 5 maçın 4’ünde geçit vermeyen Akhisarspor, ikinci yarı itibariyle kavuştuğu yeni stadında da Kartal’a sürpriz yapmaya çalışacak. Beşiktaş karşısında geride kalan 5 sezonda iç sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Akigo, özellikle 2014-15 sezonundaki 1-1’lik maçta rakibinin şampiyonluk umutlarına darbe vurdu. İki takım arasındaki toplam 11 maçın ise 5’ini Beşiktaş, 2’sini Akhisar kazandı, 4 mücadele berabere bitti.

Ligde üst üste 4 galibiyetin ardından son 4 maçtır kazanamayınca 34 puanda kalan ev sahibi ekip, bitime 6 hafta kala bir an önce alt grupla bağlarını koparmak istiyor. Beşiktaş ise 3 puan önündeki lider Başakşehir’in kendisinden 1 puan fazla toplayan Galatasaray’a konuk olacağı haftada fire vermeyip şampiyonluk yarışında avantaj elde etmeyi hedefliyor. Akhisar’da zorlu 90 dakika öncesi Lopes ve Muğdat cezalı, Soner ise sakat. Kartal’da Quaresma’nın kupadaki Fenerbahçe maçı sonrası aldığı 5 maçlık ceza biterken geçen hafta cezalı olan Tolgay, Atiba, Oğuzhan da takıma dönecek. Futbolseverler, 75 ile 130 TL arasında satışa sunulan biletlere yoğun ilgi gösterdi. Stadın dolması bekleniyor. İlk yarıdaki maç golsüz bitmişti.

En Çok Oynanan Bahis
  • 101Akhisar Bld.G.Spor - Beşiktaş
    3
    MS2
    1,30
    10564kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

OKAN BURUK İLK PEŞİNDE

Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde 7’nci kez rakip olacağı eski takımı Beşiktaş’a karşı ilk galibiyetini almaya çalışacak. Futbolculuk kariyerinde İtalyan devi Inter’den Türkiye’ye dönüşünde 2004-05 ve 2005-06 sezonlarında 2 yıl siyah-beyazlılarda forma giyen Buruk, takımın 2006’da finalde Fenerbahçe’yi yenerek Türkiye Kupası’nı kazanan kadrosunda yer almıştı. Teknik direktörlük kariyerinde daha önce 6 kez Beşiktaş’a rakip olan Buruk, bu maçlarda 2 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Buruk’un 4 büyükler arasında şimdiye kadar teknik adam olarak galip gelemediği tek takım Beşiktaş oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Taraftar seçim istemiyor ama... G.Saray başkanları sözünü tutar

Fener’e Janssen müjdesi

Cengiz Ünder hızır gibi yetişti

Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü