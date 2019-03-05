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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
05.03.2019 - 16:41, Son Güncelleme:

Akhisarspor’da Josue, süresiz olarak kadro dışı bırakıldı!

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Akhisarspor’da Josue, süresiz olarak kadro dışı bırakıldı!

Dün akşam Alanyaspor karşılaşmasının ardından soyunma odasında yaşanan arbede nedeniyle Josue’nin süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı bildirildi!

Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren Akhisarspor, ligde düşme potasından çıkma adına final maçına çıktığı Aytemiz Alanyaspor maçından aldığı 3 puanın sevincini yaşıyor.

Öte yandan kadro dışı bırakılan kaleci Fatih Öztürk’ün ardından dün karşılama sonrası soyunma odasında yaşanan arbede sonrası Portekiz uyruklu 28 yaşındaki Josue’nin teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakıldığı ve U21 takımı ile idmanlara çıkacağı bildirildi.

Kavçak: "İnşallah kümede kalacağız"

Alanyaspor maçını değerlendiren ve çıkış yapan bir takıma karşı iyi bir mücadele örneği gösterip hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ifade eden Akhisarspor Teknik Sorumlusu Cem Kavçak, "11 tane final maçımız vardı, dün bunların birini oynadık. Her maçın zor geçeceğinin farkındayız artık. Ama 3 maçtır da yükselen bir birliktelik ve beraberlik var. Bir mücadele, pes etmeme vardı sahada. Ben bunu görüyordum takımda. Yükselen bu ivmeyi yansıtan bir takım vardı sahada. Çıkış yapan bir takımla karşı karşıya geldik, orta saha ve üçüncü bölgesinde en çok top kazanan, yani mücadeleci bir takıma karşı oynadık. Maç sırasında talihsiz bir gol yedik. Buna rağmen maçı da çevirmeyi bildik. Futbolcu arkadaşlarım, oyuna giren ve oyundan çıkan herkes sonuna kadar mücadele etti. Dediğim gibi ligin son maçına kadar bu mücadeleyi göstereceğiz. Bizimle yanımızda olan bu mücadeleye katılanlarla devam ederiz. Katılmayanlar da tek tek ayrılır. Taraftarımızı da yanımızda bekliyoruz. Yani Akhisar taraftarı, ilçe takımı olmamıza rağmen büyük bir taraftar, büyük bir camia. Biz de artık bir ışık yaktık gibi gözüküyor. Galatasaray maçında son saniyede yediğimiz golün ardından, o gün de demiştim; biz bugün kaybettik ama çok şey kazandık diye. Dediğim gibi sezonun son maçına kadar taraftarımızla birlikte son dakikaya kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. İnşallah kümede de kalacağız" dedi.

"İyi bir sonuç aldık"Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup eden Akhisarspor'un teknik sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, kendileri adına önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
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