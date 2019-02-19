Akhisarspor'da İbrahim Üzülmez sesleri
Spor Toto Süper Lig'de 22. haftayı 18 puanla son sırada geçerek düşme korkusunu yakından hissetmeye başlayan Akhisarspor'da teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez'in getirileceği iddia edildi.
Futbolculuk kariyerinde Gaziantepspor ve Beşiktaş'ta görev yaptıktan sonra Elazığspor, Gençlerbirliği ve Gaziantepspor'u çalıştıran 44 yaşındaki Üzülmez, Çaykur Rizespor'la 1. Lig'de şampiyonluk yaşadı.
İbrahim Üzülmez ligin 5. haftasının ardından karşılıklı anlaşmayla Karadeniz ekibiyle yollarını ayırmıştı.
Bu sezon daha önce Saffet Susic ve Cihat Arslan'ın görev yaptığı Akhisarspor'da Başkan Hüseyin Eryüksel, geçen hafta Arslan'la yolların ayrılması sonrası yeni teknik direktör arayışları olmadığını açıklayıp yola Antrenör Cem Kavçak'la devam edeceklerini söylemişti.
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