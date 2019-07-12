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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
12.07.2019 - 14:51, Son Güncelleme:

Akhisarspor’da Dany ve Cikalleshi belirsizliği! | Transfer haberleri...

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Akhisarspor’da Dany ve Cikalleshi belirsizliği! | Transfer haberleri...

Spor Toto 1’inci Lig’e düştükten sonra yabancı kontenjanını boşaltmaya çalışan Akhisarspor, Dany ve Cikalleshi konusunda kriz yaşıyor.

Ağır sakatlık geçirip geçen sezonun ikinci yarısında lisansı askıya alınan Kamerunlu stoper Dany, takımla yeni sezon öncesi Akhisar’daki ilk etap çalışmalarına katıldı. Kulüp bulması istenerek Erzurum kampına götürülmeyen 33 yaşındaki futbolcu ayrılmamak için diretiyor.

Akhisar’la 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan tecrübeli stoper takımdan ayrı olarak ilçede antrenmanlarını sürdürüyor. Akhisarspor’la sözleşmesi süren Arnavut golcü Cikalleshi de davet edilmesine rağmen ilk etap çalışmalarına ve Erzurum kampına katılmadı.

Kulüp arayan Cikalleshi, yönetime sakat olduğuna dair rapor gönderdi. Geçen sezon devre arasında Göztepe’den takıma dönen futbolcunun tavrıyla küplere binen teknik direktör Mehmet Altıparmak, yönetime Cikalleshi geri dönse bile kesinlikle kadroda istemediğini bildirdi.

Daha önce yabancılardan Elvis Manu’yu Çin’e satıp Josue, Sissoko, Barbosa, Bokila ve Serginho’yla yollarını ayıran, Lukac, Cocalic, Rotman ve Vrsajevic’le ise devam kararı alan yeşil-siyahlılarda Lopes ve Regattin de yönetimin izniyle kendilerine kulüp arıyor.

Yerli futbolculardan Bilal Kısa ve Fatih Öztürk ayrıldığı Akigo’da 1’inci Lig’de oynamayacaklarını bildiren Güray Vural ve Zeki Yavru da kulüp arıyor.

Güray’ın görüştüğü Süper Lig’in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, transferi Akhisarspor’un anlaştığı stoper Uğur Arslan Kuru’yla takas yaparak gerçekleştirmeyi planlıyor.

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Akhisarspor’da Dany ve Cikalleshi belirsizliği | Transfer haberleri...

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