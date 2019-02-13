Akhisarspor’da Cihat Arslan yolcu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAkhisarspor’da Cihat Arslan yolcu
GeriFutbol Akhisarspor’da Cihat Arslan yolcu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
13.02.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

Akhisarspor’da Cihat Arslan yolcu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Akhisarspor’da Cihat Arslan yolcu

Spor Toto Süper Lig’de sezonun ikinci yarısında oynadığı 4 maçı da kaybederek 17 puanla son sıraya demir atan Akhisarspor’da yönetim, teknik direktör Cihat Arslan’la yollarını ayırma kararı aldı.

Yeşil-siyahlılarda 2015-16 sezonunda görev yapıp başarılı bir sezon geçiren, bu sezon 6’ncı hafta sonunda Safet Susic’in yerine takıma dönen Arslan, Sivasspor deplasmanındaki 2-1’lik mağlubiyet sonrası yönetime istenirse ayrılmaya hazır olduğunu söyledi.

Deplasman dönüşü takımın durumunu yönetim kurulu toplantısında değerlendiren kurmaylar, Arslan’la yola devam etmeme kararı aldı. Akhisarspor’a dönmek için ilk yarının başında çalıştırdığı Adanaspor’a 350 bin TL fesih bedeli ödeyerek takımı 5 puanla düşme hattında devralan Cihat Arslan, 15 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alabildi. Fenerbahçe’yi 9 Aralık 2018’de 3-0 mağlup ettikten sonra galibiyete hasret kalan yeşil-siyahlılar, son 6 maçta 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle yalnız 1 puan topladı. Akhisar, Arslan yönetiminde Türkiye Kupası’nda ise yarı final kapısını araladı.

MESUT BAKKAL GÜNDEMDE

Akhisarspor, Cihat Arslan’la veda kararı sonrası teknik direktör listesinin ilk sırasına Mesut Bakkal’ı aldı. Son olarak geçtiğimiz kasım ayına kadar Süper Lig’de Aytemiz Alanyaspor’u çalıştıran 55 yaşındaki Bakkal, kariyerinde Gençlerbirliği, Denizlispor, Manisaspor, Sivasspor, Ankaragücü, Samsunspor, Mersin İdmanyurdu, Konyaspor, Karabükspor ve Kayserispor’da da görev yaptı. Yeni teknik direktör belirlenene kadar takımı bu sezon daha önce Galatasaray ve Krasnodar maçlarında da teknik adam olarak görev yapan Cihat Arslan’ın mevcut ekibinden Cem Kavçak’ın çalıştırması bekleniyor.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (13.02.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Rakip maçı bıraktı! Başkan skandal bir harekete imza attı

Obradovic: “30 dakika boyunca çok iyi bir oyun oynadık”

Devler Ligi'nde heyecan devam ediyor!

Galatasaray, turu zora soktu