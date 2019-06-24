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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
24.06.2019 - 13:18, Son Güncelleme:

Akhisarspor'da Altıparmak 4 isimde ısrarcı

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7 yıl sonra Süper Lig'den düşen Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, 4 yabancı oyuncunun mutlaka kadroda tutulmasını istiyor.

Süper Lig'de 14 yabancısı varken 1. Lig'de yalnız 6 yabancıyı kadrosunda bulundurabilecek Akhisarspor'da Mehmet Altıparmak, sözleşmeleri süren Cocalic, Rotman, Cikalleshi ve Barbosa'nın mutlaka takımda kalmasını istedi.

Yerlilerden sözleşmeli biten Kadir ve Caner'le de yeniden anlaşılmasını talep eden Altıparmak, "Oyuncuların kalmasındaki kriterim hepsinin 1. Lig'de forma giymeyi kabul etmesi. Süper Lig ücretleriyle 1. Lig arasında fark var. Kulübün ekonomik yapısına uyan isimler kalacak ancak kimse vazgeçilmez değil" dedi.

Kadroda düşünülmeyip kulüp bulması istenen Josue'nin yanı sıra Elvis Manu'nun da 1. Lig'de oynamak istemediğini hatırlatan Altıparmak, "Kalecilerimizden Fatih, Kasımpaşa'yla anlaştı, Lukac'ın durumu ise belirsiz. Yönetim kendisiyle haftaya görüşecek. Mevcut kadrodan bizimle yola devam eden isimler ve nokta takviyelerle Akhisarspor'u ait olduğu Süper Lig'e döndürmek istiyoruz" diye konuştu.

Antrenmanlara 3 Temmuz'da başlayacak Akhisar'da Altıparmak, son Türkiye Kupası finalisti olarak 7 Ağustos'ta Süper Lig şampiyonu Galatasaray'la Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak Süper Kupa finalini de değerlendirip, "Ligden 4 gün önce önemli bir sınav olacak. Geçen sezon kazanılan kupayı bir daha almak istiyoruz" dedi.

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SISSOKO GAZİŞEHİR'DE
Akhisarspor'da 3 sezondur forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Abdou Sissoko, Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'e transfer oldu. Akigo'yla sözleşmesi sona eren Sissoko, yeni takımıyla 2 yıllığına anlaştı. Gazişehir, Akhisarspor'un yeni teknik patronu Mehmet Altıparmak yönetiminde 1. Lig Play-Off finalinde Hatayspor'u penaltılarla eleyip Süper Lig'e çıkmıştı.

NOBRE DE AKHİSAR'DA
Türkiye liglerinin en tecrübeli isimlerinden Mert Nobre, faal futbolu bıraktıktan sonra ilk antrenörlük deneyimini Akhisarspor'da yaşayacak. Akhisarspor ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalayan Mehmet Altıparmak'ın ekibinde Brezilya asıllı Türk eski futbolcu Nobre de yer alıyor. Türkiye'ye ilk olarak 15 yıl önce Ocak 2004'de Fenerbahçe'yle anlaşıp gelen Nobre, uzun yıllar Beşiktaş'ta da forma giydi. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'ta şampiyonluk tadan Nobre, Marcio olan adını Türk vatandaşlığına geçtikten sonra Mert olarak değiştirdi. 39 yaşındaki Nobre, son 3 sezonda BŞB Erzurumspor ve Gençlerbirliği'nde de üst lige çıkma sevinci yaşadı.

Akhisarsporda Altıparmak 4 isimde ısrarcı

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Akhisarsporda Altıparmak 4 isimde ısrarcı

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