Akhisarspor'da 3 isim, kampa yarın dahil olacak!
Devre arası kampı için Antalya'da bulunan Akhisarspor, hazırlıklarına devam etti. Manisa ekibinde Josue, Miguel Lopes ve Barbosa takıma yarın dahil olacak.
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında beklentilerin altında kalan ve ilk yarıyı 17 puanla 15. sırada tamamlayan Akhisarspor, Antalya kampında hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor.
Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ağırlıklı çalışan yeşil-siyahlılarda 3 isim izinli olduğu için takıma yarın dahil olacak.
Josue, Miguel Lopes ve Barbosa kamp kadrosuna yarın katılacak. Bu isimlerin dışında herhangi bir eksiği bulunmayan Akhisarspor, hazırlıklarına günde çift idman yaparak devam ediyor.
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