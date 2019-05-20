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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
20.05.2019 - 13:11, Son Güncelleme:

Akhisarspor'a Süper teselli

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Akhisarspor'a Süper teselli

Spor Toto Süper Lig'deki 7'nci sezonunda küme düşme acısı yaşayan, Ziraat Türkiye Kupası'nı üst üste 2'nci kez kazanarak yeni sezonda hem 1. Lig'den UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılma şansını hem de 68 milyon TL'lik dev geliri kaybeden Akhisarspor, TFF Süper Kupa finaliyle teselli arayacak.

Akhisar'ın geçen hafta Sivas'ta oynanan Türkiye Kupası finalinde 3-1 mağlup olup kupayı verdiği Galatasaray, ligde de Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek bitime 1 maç kala şampiyon oldu. Sarı-kırmızılıların sezonu çifte kupayla kapatmayı garantilemesiyle Akigo, Türkiye Kupası finalisti olduğu için rakibiyle Süper Kupa finali oynamaya hak kazandı.

Akhisarspor, geçen yıl 5 Ağustos 2018'de de Türkiye Kupası şampiyonu olarak yine lig şampiyonu Galatasaray'la Konya'daki Süper Kupa finalinde karşılaşmış, rakibini seri penaltılarda mağlup ederek tarihinde ilk kez kupayı kazanmıştı. Süper Kupa finalinin yine ağustos ayında lig başlamadan önce oynanması planlanıyor.

Ligden düşmesi kesinleştikten sonra sezonun son iç saha maçında İstikbal Mobilya Kayserispor'la 2 kez öne geçmesine rağmen 2-2 berabere kalan Akhisarspor, en kötü iç ve dış saha performansını da sergiledi.

Ligin dibine demir atan Akhisar, evinde 17 maçta yalnız 18, dışarda ise 16 maçta 8 puan toplayabildi. Akhisarspor ligi haftaya Konyaspor deplasmanıyla tamamlayacak.

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