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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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aa-spor
11.05.2018 - 13:31, Son Güncelleme:

Akhisarspor’a kupanın getirisi 8,5 milyon Euro!

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Akhisarspor’a kupanın getirisi 8,5 milyon Euro!

Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Teleset Mobilya Akhisarspor’un kasasına, en az 8,5 milyon euro (42,5 milyon lira) girecek.

Tarihinde ilk kez 6 sezon önce Süper Lig’e yükselen yeşil-siyahlı ekip, bu sezon kaldırdığı kupayla sadece prestij değil ekonomik açıdan da ciddi manada kazanıma ulaşacak.

Kupa şampiyonluğu sebebiyle gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi’ne de direkt katılmayı hak eden Ege temsilcisi, bu başarısından dolayı en az 8,5 milyon avroyu kasasına koyacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDAN 1,5 MİLYON EURO


Ziraat Türkiye Kupası macerasına 4. turda Anagold 24 Erzincanspor ile mücadele ederek başlayan Akhisarspor, rakibini eleyerek 60 bin lira kazandı.
Manisa temsilcisi, 5. turda Ankara Demirspor’u geçerek 300 bin, son 16 turunda ise Boluspor’u saf dışı bırakarak 400 bin lira gelir elde etti.

Çeyrek finalde Kayserispor engelini aşarak 700 bin liralık ödülün sahibi olan yeşil-siyahlı ekip, yarı finalde Galatasaray’ı kupanın dışına iterek 900 bin lirayı da kasasına koydu.

Teleset Mobilya Akhisarspor, finalde Fenerbahçe’yi mağlup ederek 5 milyon liralık şampiyonluk ödülünü de kaptı ve toplamdaki para ödülünü 7 milyon 360 bin liraya (1,5 milyon avro) çıkardı.

UEFA’DAN YAKLAŞIK 7 MİLYON EURO

Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak tarihinde ilk kez Avrupa’da mücadele etme şansı yakalayan Akhisarspor, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi’nde boy gösterecek.

Eleme oynamadan direkt gruplarda mücadele edecek Ege temsilcisi, burada yapacağı 6 maçtan tek puan çıkartamasa dahi gelir hanesine yaklaşık 7 milyon avro (35 milyon lira) yazdıracak.

Yeşil-siyahlı ekip, gruplara katılım bedeli olarak en az 2,6 milyon avro ve Türkiye’nin yayın havuzundan da minimum 4,5 milyon avro kazanacak.
Böylece kazanılan Türkiye Kupası sayesinde Teleset Mobilya Akhisarspor’un kasasına yaklaşık 8,5 milyon avro (42,5 milyon lira) girecek.

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