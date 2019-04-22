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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
22.04.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

Akhisarspor'a Hamzaoğlu darbesi

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Akhisarspor'a Hamzaoğlu darbesi

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 2 mağlubiyetle düşme hattında son sıradan kurtulamayan Akhisarspor'da yönetimin geçtiğimiz haftalarda masaya oturup anlaşma sağlayamadığı takımın eski çalıştırıcısı Hamza Hamzaoğlu, dümenine geçtiği yarıştaki en yakın rakiplerden Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'da kurtuluş ateşini yaktı.

Cihat Arslan'la yollarını ayırdıktan sonra Yılmaz Vural, İbrahim Üzülmez gibi birçok isimle görüşen Akhisarspor yönetimi, takımı 7 yıl önce halen bulunduğu Süper Lig'e çıkaran isim olan, taraftarın çok sevdiği Hamza Hamzaoğlu'yla en son masaya oturdu. Görüşme sonrası Akhisar cephesi kendi önerdikleri ücretle Hamzaoğlu'nun isteği arasında uçurum olduğunu iddia ederken tecrübeli teknik adam, yuvaya dönmek için büyük fedaraklık yaptığını ama yönetimden kendisine dönüş olmadığını açıkladı.

Deplasmanda ilk kez kazandı, ligde kalma umudu arttı BB Erzurumspor...
Deplasmanda ilk kez kazandı, ligde kalma umudu arttı! BB Erzurumspor...

Akhisarspor, yola Antrenör Cem Kavçak'la devam ederken yeşil-siyahlılarda 2 sezon da Süper Lig'de çalıştıktan sonra Galatasaray'ı şampiyon yapan Hamza Hamzaoğlu, düşme hattındaki rakiplerden Erzurumspor'un başına geçti. Hamzaoğlu, umutlarını tüketmek üzere olan son sıradaki BŞB Erzurum'la önce geçen hafta Akhisarspor'u 2-1 yenip eski göz ağrısını düşme hattında en dibe itti. Erzurum, Hamzaoğlu yönetiminde bu hafta da yine düşme hattındaki rakiplerden Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek 16'ncı sıraya tırmandı. Erzurum'un kurtuluş barajındaki Bursaspor'la arasında 1 puanlık fark kaldı. Akhisar ise aldığı kritik mağlubiyetlerle son 5 haftaya kurtuluş hattının 5 puan gerisinde girdi. Akhisar'da Başkan Hüseyin Eryüksel'in takıma tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandırdıktan sonra sürpriz şekilde yollarını ayırdığı Okan Buruk da bu sezon Çaykur Rizespor'u düze çıkarmıştı.

KUPADA YİNE FİNAL PEŞİNDE
Süper Lig'de küme düşmenin en büyük adayı konumundaki Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise üst üste ikinci kez final oynamaya çok yakın. Geçen sezon finalde Fenerbahçe'yi yenerek ilk kez kupayı kazanan Akhisar, bu sezon yarı final rövanş maçında çarşamba günü 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u konuk edecek. Rakibini serinin deplasmandaki ilk maçında 1-0 mağlup eden Akhisar, rövanşta her türlü galibiyet ve beraberlik halinde adını finale yazdıracak. Akigo finale çıkarsa küme düşme korkusu yaşadığı sezonda Galatasaray-Yeni Malatyaspor eşleşmesinin galibiyle yine kupa şampiyonluğu mücadelesi verecek.

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