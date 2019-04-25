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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
25.04.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

Akhisarspor'a attığını, diğer rakiplerine 2 maçta atamadı! Bursaspor...

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Akhisarspor'a attığını, diğer rakiplerine 2 maçta atamadı! Bursaspor...

Ligin en az gol atan ekibi Bursaspor, ilk yarıda Akhisarspor ağlarını 4 kez havalandırdı. Böylelikle yalnızca bu sezon bir kez karşılaşmalarına karşın yeşil beyazlıların toplamda en fazla gol attığım takım Akhisarspor oldu.

Spor Toto Süper Lig’de son 5 haftaya girilirken Bursaspor, 28 Nisan Pazar günü evinde Akhisarspor’u ağırlayacak.

Bu mücadelenin hazırlıklarına devam eden yeşil beyazlılar, özellikle gol yollarına çalışırken, sezonun bu noktada en kötü grafiğe takımı olarak dikkat çekiyor.

Geride kalan haftalarda yalnızca 25 kez fileleri havalandıran Bursa temsilcisi, buna karşın Manisa ekibi Akhisarspor karşısında ise gol bulmakta zorlanmıyor.

Akhisarspor 1-0 Ümraniyespor
Akhisarspor 1-0 Ümraniyespor

İLK YARIDAKI MAÇI DEPLASMANDA 4-2 KAZANDI

Yeşil beyazlılar, Manisa temsilcisiyle oynadığı son 4 Süper Lig maçında 8 gol kaydetti.

Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Bursaspor, deplasmanda 4-2 kazanırken bu sezon en fazla gol attığı karşılaşmayı da geride bıraktı.

Dikkat çeken nokta ise Bursa ekibinin bu sezon içeride ve dışarıda şu ana dek karşılaştığı 12 rakibine iki maçta attığı gol sayılarının, Akhisarspor’a bir maçta attığı golden düşük olması oluşturdu.

Akhisarspora attığını, diğer rakiplerine 2 maçta atamadı Bursaspor...

AKHİSAR’A ATTIĞINI, DİĞER RAKİPLERİNE 2 MAÇTA ATAMADI

Bursaspor, Akhisar deplasmanından 4 gollü galibiyet elde ederken; Manisa ekibi dışında bu sezon en fazla golü Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor ağlarına bıraktı.

Her iki takımla da içeride ve dışarıda oynayan yeşil beyazlılar, bu iki maçta toplam 3’er gol kaydetti.

Mesut Bakkal’ın öğrencileri, içeride ve dışarıda oynadığı bu 12 takımdan yalnızca Medipol Başakşehir’e iki maçta da gol atamadı.

Öte yandan sezonun ilk yarısında oynanan maçta Akhisarspor filelerine dört gol gönderen Bursaspor, daha önceki beş karşılaşmanın toplamında aynı sayıda gol attı.

Akhisarspor kupada üst üste 2. kez finale yükseldi...

Akhisarspor kupada finale yükseldi!Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Ümraniyespor'u 1-0 yenerek finale yükselen Akhisarspor'un teknik sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, "Kupada çok başka bir ruh ile oynuyoruz. Kazanarak turu atladık. Bunu hedeflemiş ve istemiştik. Bugün çocuklar iyi mücadele ettiler" dedi.
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