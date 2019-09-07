Akhisarspor zorlu seride
TFF 1. Lig'de ilk 3 haftayı 4 puanla geçen Akhisarspor, milli aranın ardından birbirinden önemli maçlara çıkacak.
Ligde 4. hafta mücadelesinde kendisi gibi 4 puanı bulunan Menemenspor'a konuk olacak Akhisar, 5. haftada 7 puanla zirve yarışının iddialı takımlarından Hatayspor'la evinde karşılaşacak. Hatay karşılaşmasından sonra yine 3 haftada 7 puan toplayan Fatih Karagümrük'le dış sahada oynayacak Akhisar, ardından Giresunspor'u ağırlayıp yine milli araya girecek.
Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, sezonun ilk 3 maçında sergilediklerini futbolun iyi ve ümit verici ancak skorların kötü olduğunu söyledi. Altıparmak, "Ligin zorlu olacağı ortaya çıktı. Örneğin 3. haftada oynanan 9 maçın 5'i berabere bitti. Ligde bizim gibi 4 puanlı 6 takım bulunuyor. Haftaya Menemen deplasmanına eksiklerimizi kapatmış olarak gideceğiz. Kadromuza iyi oyuncular kattık. Önümüzdeki maçlarda gerçek gücümüzü göstererek Akhisarspor'un Süper Lig takımı olduğunu kanıtlayacağız" dedi.
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