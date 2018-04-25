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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
dha
25.04.2018 - 11:57, Son Güncelleme:

Akhisarspor zorlu lig maratonuna hazırlanıyor!

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Akhisarspor zorlu lig maratonuna hazırlanıyor!

Spor Toto Süper Lig’de son 4 hafta öncesi düşme korkusu yaşarken, Ziraat Türkiye Kupası’nda da ilk kez finale yükselmenin heyecanını yaşayan Teleset Mobilya Akhisarspor, zorlu maratona hazırlanıyor.

Evkur Yeni Malatyaspor’la 29 Nisan’da deplasmanda, şampiyonluk kovalayan Galatasaray’la ise 6 Mayıs’ta iç sahada karşılaştıktan sonra 9 Mayıs’ta kupa finaline çıkacak yeşil-siyahlılarda teknik direktör Okan Buruk, "Öncelikle ligdeki 6 maçlık galibiyet hasretine Malatya’da son vermek istiyoruz" dedi.

Zorlu periyotta orta sahadaki önemli oyuncuları Bilal, Serginho, Soner gibi isimlerin sakatlıklarından yakınan Buruk, "Bizim için hem kupa ve lig birleşince özellikle son haftalar oldukça zor oldu. 1 haftada 3 maç oynamak bazı oyuncularımız için hafta sonu Göztepe maçında yorgunluk oluşturdu. Hem finale çıkıp hem ligde de kazanmak istiyorduk ama kazanamadık. Kaybetmemek de önemliydi" diye konuştu.

Kalan haftalarda erken alınacak 3 puanın kendilerini rahatlatacağını belirten Okan Buruk, "Önemli eksiklerimiz vardı açıkçası özellikle orta sahada çok büyük bir sıkıntı yaşadık. Yavaş yavaş oyuncularımızın dönmesini bekliyoruz. Serginho, Bilal Kısa, Soner, Eray gibi 4 tane merkez orta saha oyuncusunun birden sakat olması bizi etkiledi. Bu hafta da Sissoko cezalı ama bu haftayı daha iyi geçireceğiz, daha iyi çalışacağız, daha iyi hazırlanacağız. Yeni Malatya maçına daha iyi daha sağlam bir şekilde konsantre bir şekilde çıkacağız" dedi.

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Kalan 4 haftayı değerlendiren Buruk, "Bizim altımızda çok fazla takım var. Biz 35 puandayız, Bursaspor 36, Antalyaspor 35 puanda. 32 puanlı takımlar var. Zor haftalardayız. Takımların birbirleriyle oynayacakları maçlar da var. Takımımıza güveniyoruz, en kısa zamanda bir galibiyetle yukarıya çıkmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yaşanan olayları değerlendiren Buruk, "Şiddete hepimiz karşıyız. Herkes karşı takım aleyhinde konuşuyor ama sonuçta şiddet devam ediyor. Bunun için daha sağlam daha güçlü kararlar alınması gerekiyor. Fanatizmin yükselişinin olduğunu görüyoruz, üzücü olan bu. Yalnız stadyumlarda değil, sosyal medya üzerinden de bunu görüyoruz, dışarda sokaklarda da bunu görüyoruz. Dışarda inanılmaz bir fanatizm var, insanlar ne söylediklerini, ne konuştuklarını, ne yazdıklarını bilemez hale gelmişler. Artık futbola bir oyun olarak bakmamız, stada gittiğimizde bir oyun olarak seyretmemiz, en önemlisi dışarda da bunu anlamak gerekiyor. Şiddet normal hayatta da var, insanlar şiddete gitgide yakınlaştı. hepimizin daha sakin daha anlayışlı birbirine hoş görülü olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

EN VAZGEÇİLMEZİ DEFANS

TELESET Mobilya Akhisarspor’da sezonun büyük bir kısmı geride kalırken takımın en vazgeçilmez bölgesi defans hattı oldu. Akigo’da defans dörtlüsünden Caner, geride kalan 30 haftanın 29’unda ilk 11’de forma giydi. Ömer Bayram ve Mustafa Yumlu 27’şer maçta oynadı. Lopes, kart cezaları nedeniyle takımdan ayrı kaldığı haftalar dışında 25 maçta forma giydi. Forvette sezonun devre arasında Karabükspor’dan transfer edilen Yevhen Seleznyov, ikinci devredeki 13 maçın 13’ünde de sahada yer alıp ligde 5 gol kaydetti. Seleznyov gibi devre arasında gelen isimlerden Bia 4, Dany 5 maçta şans buldu. Defansta Orhan, bu sezon yalnız 2 maça çıktı.

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