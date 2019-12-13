Akhisarspor Yönetimi, ek kontenjan talep etti!

Akhisar Yönetimi, Balıkesirspor maçı için ek kontenjan talebinde bulundu.

Akhisarsporlu futbolseverlere Balıkesirspor deplasmanında 470 kişilik kontenjan ayrılırken, Başkan Fatih Karabulut, "Akhisarspor’u destekleyen taraftarımızı Balıkesir’e bekliyoruz. Birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Balıkesirspor yönetimiyle ek kontenjan konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Daha fazla taraftarımızın statta yerini almasını bekliyoruz" diye konuştu.

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