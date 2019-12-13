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Futbol
DHA
13.12.2019 - 14:08, Son Güncelleme:

Akhisarspor Yönetimi, ek kontenjan talep etti!

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Akhisarspor Yönetimi, ek kontenjan talep etti!

TFF 1’inci Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Akhisarspor pazar günü deplasmanda oynayacağı Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçına iddialı hazırlanırken, yönetimden ek kontenjan talebi geldi.

Akhisar Yönetimi, Balıkesirspor maçı için ek kontenjan talebinde bulundu.

Akhisarsporlu futbolseverlere Balıkesirspor deplasmanında 470 kişilik kontenjan ayrılırken, Başkan Fatih Karabulut, "Akhisarspor’u destekleyen taraftarımızı Balıkesir’e bekliyoruz. Birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Balıkesirspor yönetimiyle ek kontenjan konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Daha fazla taraftarımızın statta yerini almasını bekliyoruz" diye konuştu.

Akhisarspor Yönetimi, ek kontenjan talep etti

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