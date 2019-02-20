Akhisarspor, Yılmaz Vural'la anlaştı
Süper Lig ekibi Akhisarspor, tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı.
A Spor'un haberine göre, Süper Lig'de 22 haftada topladığı 18 puanla son sırada yer alan Akhisarspor, teknik direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile anlaşma sağladı.
Akhisarspor, 21. hafta sonunda teknik direktör Cihat Arslan ile yollarını ayırmıştı. Arslan'ın ardından yeşil siyahlılar takımı antrenör Cem Kavçak'a emanet etmişti.
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Vural, bu sezon başı Adana Demirspor'u çalıştırmıştı...
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