Akhisarspor - Yeni Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Akhisarspor, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Hüseyin Göçek'in yöneteceği karşılaşmayı anbean Spor Arena'dan takip edebileceksiniz...
Muhtemel 11'ler...
Akhisarspor: Fatih, Zeki, Lopes, Caner, Vrsajevic, Barbosa, Bilal, Sissoko, Güray, Manu, Cikalleshi
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mina, Chebake, Bülent, Mustafa, Murat, Donald, Adem, Bifouma, Aleksic, Kamara
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